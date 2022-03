Gobierno reducirá en 30% operaciones en AICM para ‘echar a volar’ Santa Lucía (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. El gobierno federal tiene un plan para nutrir el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): recortar alrededor del 30 por ciento las operaciones del puerto aéreo de la Ciudad de México y llevar estos vuelos a la nueva terminal que será inaugurada en menos de dos semanas.

En entrevista exclusiva para El Financiero, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, reveló que el plan es trasladar ese porcentaje de operaciones a Santa Lucía en un periodo de entre dos o tres años, es decir, hacia el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se completaría la migración de los vuelos.

“En dos o tres años buscamos bajar un 30 por ciento, sí, bajar de 60 (operaciones) el 30 por ciento; hay ciertas operaciones que no se deben hacer en la noche, es un plan a futuro, lo que va a pasar con el AICM que va a ser uno de los cuatro aeropuertos de la zona metropolitana: Toluca, Santa Lucía, AICM y Cuernavaca, esos a futuro van a tener que funcionar”, remarcó el subsecretario de Transportes.

Jiménez Pons, que antes tuvo a su cargo el proyecto del Tren Maya, enfatizó que no se obligará a las líneas aéreas a trasladar sus operaciones al AIFA; será a través de posibles incentivos en combustibles y otras cuotas aeroportuarias, que se encuentran en análisis con Pemex y Hacienda, con lo que el gobierno buscará dar vuelo al aeropuerto en Santa Lucía.

Hace una semana, la autoridad aeronáutica mexicana declaró la saturación de las dos terminales del aeropuerto capitalino, esto ante la recuperación de operaciones aéreas en el ‘Benito Juárez’, que, si bien está poco más de 25 por ciento debajo del volumen de pasajeros previos a la pandemia, ya tiene franjas horarias con 61 operaciones por hora, el máximo permitido.

Como parte de la declaratoria de saturación, el gobierno llamó al AICM a analizar la asignación de los horarios de despegue y aterrizaje (slots). Bajo ese escenario, el plan del propio gobierno, que tiene la concesión del aeropuerto capitalino, es pasar alrededor de 390 operaciones al AIFA, en un par de años, además de eliminar algunos vuelos nocturnos.

El objetivo de la actual administración es lograr que Santa Lucía tenga vuelos y pasajeros, ya sea a través de la demanda que se genere en las comunidades alrededor del aeropuerto o del flujo de pasajeros que provendrán del AICM.

“Tenemos que consolidar primero el AIFA. El AIFA va a ser un aeropuerto atractivo para las líneas de bajo costo, tenemos que garantizar que haya la conectividad debida; faltan algunas obras, se tienen que ir dando las condiciones, nunca un aeropuerto inicia con todas. Paulatinamente la gente se tiene que ir acostumbrando a irse para allá”, aseguró Jiménez Pons.

Otro de los planes que se tiene para el AICM, con el objetivo de aliviar la saturación, pero también para dar empuje a Santa Lucía, es mover toda la infraestructura de carga aérea al AIFA.

El subsecretario de Transportes advirtió que también será un proceso paulatino, pero el propósito es “sacar” el movimiento de carga para llevarlo desde el ‘Benito Juárez’ al ‘Felipe Ángeles’.

“También queremos sacar toda la carga, eso también es importante, eso va a desahogar mucho las operaciones del AICM porque es importante y eso va a caer muy bien en el AIFA, eso va a ser un buen negocio, estamos hablando con especialistas; la ciudad no merece que tanto tránsito de carga la atraviese, queremos establecer una logística distinta, entonces la carga es uno de los factores que saldrá, pero paulatinamente, por convencimiento. Ese es el proceso”, agregó Jiménez Pons.

En 2021, la carga transportada en el AICM ascendió a 567 mil 778 toneladas, un crecimiento de casi el 21 por ciento en comparación con el año anterior. Del total, 427 mil toneladas fueron de mercancías provenientes o dirigidas hacia el extranjero.

En tanto, según el Plan Maestro del aeropuerto en Santa Lucía, se prevé que el aeropuerto pueda llegar a tener una capacidad de mover 3 millones de toneladas de carga aérea, un sector que tendrá una terminal específica para su procesamiento, pero que dependerá de la aprobación de las empresas para mover su operación al nuevo aeropuerto.

Y, ¿El Aeropuerto de Toluca?

Para el gobierno actual, la prioridad no es reactivar el aeropuerto de Toluca, que está prácticamente sin vuelos comerciales regulares y forma parte de la triada de terminales que conforman el Sistema Metropolitano de Aeropuertos. Aunque la actual administración ha señalado que se busca reactivar el aeropuerto de Toluca, lo cierto es que la apuesta inicial es dotar a Santa Lucía del volumen de pasajeros previsto en su primera etapa: 19 millones en la primera década según el Plan Maestro del aeropuerto.

“El AIFA será más atractivo, queremos primero consolidar el AIFA y luego ya vemos Toluca. La prioridad es el AIFA, desaturar el AICM y después Toluca”, refirió el subsecretario de Transportes en entrevista.

La prioridad que recae sobre el nuevo aeropuerto en Santa Lucía también fue tomada en cuenta por la aerolínea del Estado venezolano, Conviasa, que trasladó su vuelo de Caracas al AIFA y dejará de ofertarlo en el puerto aéreo de Toluca.

Expertos han advertido que, incluso, Santa Lucía podría competir con Toluca por las pocas operaciones que este tiene, sobre todo, si el gobierno concentra todos los estímulos en el AIFA.

Revive terminal 3 del AICM

El aeropuerto capitalino tiene un par de terminales en condiciones deplorables: baños sin funcionar y mal aseados, una terminal 2 que se hunde en algunas zonas y en otras se ha levantado, luminarias sin funcionar y problemas estructurales que han se han ido remozando durante los últimos 30 años.

Para Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, la terminal 1 necesita rehacerse por completo, pero, además, el gobierno prevé dejar un Plan Maestro para el AICM que contemple la terminal 3, un proyecto que fue suspendido por la actual administración bajo el argumento que Santa Lucía iba a absorber la demanda de pasajeros y, por lo tanto, resultaba innecesaria un tercer edificio terminal.

“Tenemos que hacer una nueva terminal, probablemente una terminal 3, pero a futuro, no es ahorita, esta administración no la va a hacer, pero sí dejarlo en un plan maestro que, en 3 años, se proponga una tercera terminal”, enfatizó Jiménez Pons.

El subsecretario de Transportes detalló que la saturación en las dos terminales no se relaciona únicamente con el mayor número de operaciones, sino con el aumento de capacidad en los aviones, que antes tenían un menor número de asientos.

“La saturación no es un problema de slots, no solo es poner aviones, no tenemos capacidad en las calles de rodaje, en un puente es un caos el AICM, no solo a nivel de aviones, sino en la cuestión de salas. La mayoría de las empresas de aviación han aumentado la capacidad de sus aviones, de repente todo, baños, estacionamientos están en situación crítica”, ahondó Jiménez Pons.

Por ahora, el reto del gobierno es convencer a las aerolíneas de ir al nuevo aeropuerto en Santa Lucía, pero las vías de comunicación aún no están listas y éste apenas comenzará con 13 vuelos, uno solo internacional.

El Financiero

Compartir