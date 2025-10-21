Gobierno de Oaxaca de Juárez es de territorio y resultados (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. Escuchar, atender y resolver. Con esa premisa, el presidente municipal Ray Chagoya encabezó una nueva visita vecinal en la Central de Abasto, uno de los puntos más representativos y dinámicos de la capital oaxaqueña.

Durante este Domingo de Territorio, el edil recorrió calles, pasillos y áreas de convivencia junto a funcionarias y funcionarios municipales, atendiendo directamente las inquietudes de las y los comerciantes, así como de quienes diariamente acuden a este importante centro económico.

A través de los diálogos vecinales y los recorridos de trabajo, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de gobernar desde el territorio, fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía y dando solución inmediata a las necesidades más apremiantes.

“Gobernar no es esperar detrás de un escritorio, es salir al territorio, mirar de frente y trabajar junto a las vecinas y vecinos”, expresó Ray Chagoya, al destacar que la atención directa permite construir una ciudad más ordenada, segura y con mejores servicios.

Con estas acciones, el Gobierno de Oaxaca de Juárez continúa impulsando una nueva forma de gobernar basada en la participación, el diálogo y la corresponsabilidad social, consolidando así un municipio cercano, que escucha y resuelve.

