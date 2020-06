Gobernadores del PAN lanzan “sí hay de otra” frente a la 4T (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de junio. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) advirtió que “la República padece una acechanza a las instituciones y a su democracia que no debe ser minimizada ni, menos aún, ignorada”.

En conferencia, los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; Baja California Sur, Carlos Mendoza; Chihuahua, Javier Corral; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Querétaro, Francisco Domínguez; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Yucatán, Mauricio Vila, llamaron a evitar que en las próximas semanas la contingencia sanitaria se convierta en una emergencia humanitaria, con la que emerja la violencia y la ingobernabilidad.

Se pronunciaron por un Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo e insistieron en un nuevo Pacto Fiscal en el que se respete la discrepancia y no se satanice o descalifique a la oposición y contrapesos democráticos, para que “México se mantenga como un país de leyes y no vuelva a ser propiedad de la voluntad caprichosa de un solo hombre”, en el que puedan expresarse, disentir y ser apoyados, no perseguidos.

Asimismo, propusieron invertir los fondos estatales y regionales, públicos y privados, en infraestructura económica y social para cerrar la brecha con el norte ante la situación nacional.

De igual forma, los mandatarios exigieron libertad en un país que brinde certeza, es decir, “que respeta el Estado de derecho y no cambia las reglas a mitad del juego”.

La Goan reiteró que no pertenece al Bloque Opositor Amplio (BOA) expuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.

“La verdad es que no pertenecemos a ninguna BOA”, expresó Orozco Sandoval a través de redes sociales e insistió en que los gobernadores panistas ofrecen a la Federación una ruta para conducir al país hacia un mejor futuro a partir de un nuevo Pacto Fiscal, en el que cada entidad tenga acceso a recursos justos que le corresponden de manera justa.

Por separado, Corral Jurado declaró que se ha refrendado “el papel estratégico que recae sobre nosotros como los contrapesos que requiere la República”.

En tanto, Domínguez Servién reiteró que no han recibido recursos por parte del Gobierno federal para enfrentar la pandemia del Covid-19.

“Ni siquiera apoyo para el tema de la salud, mucho menos para la reactivación económica”, respaldó Orozco Sandoval.

En tanto, el mandatario duranguense declaró que “el semáforo realmente no ha sido un instrumento que nos ayude a tomar las mejores decisiones en cada una de las entidades”, ya que ésta “se ha definido en un escritorio sin considerar lo que realmente está sucediendo”.

Explicó que en Durango existe el mayor número de contagios ahora que el semáforo es naranja, en comparación con la semana pasada que estaba en rojo.

El dato: Ante la pandemia, Marko Cortés, líder nacional de AN, exhortó al Presidente a usar parte de la deuda con el Banco Mundial en recuperar el empleo en el país. La Razón

