Gobernador de Ohio pide orar por matrimonio Trump y por los que sufren de Covid-19 (20:36 h)

El gobernador de Ohio Mike DeWine ha declarado el domingo 4 de octubre, como día de la oración.

@LtGovHusted he emitido una proclamación declarando el domingo 4 de octubre como Día de oración. El Día de Oración es para el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, quienes recientemente dieron positivo por COVID-19, así como para todos aquellos que sufren o se ven afectados por el coronavirus. . @LtGovHusted and I have issued a proclamation declaring Sunday, October 4, as a Day of Prayer. The Day of Prayer is for President Donald Trump and First Lady Melania Trump, who recently tested positive for COVID-19, as well as all those suffering from or impacted by coronavirus.

