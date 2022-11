GIEI tambalea informe de Ayoyzinapa de la 4T (13:00 h)

El subsecretario de Derechos Humanos y cabeza de la COVAJ, Alejandro Encinas , admitió en días pasados –en entrevista con The New York Times – que un “porcentaje importante de esos mensajes” no podía verificarse; para después matizar que de 154 capturas de pantalla, 99 son consistentes con otras pruebas y 55 aún no.