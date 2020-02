Generosidad y pasión por el trabajo, las constantes de Lucrecia Vásquez (12:00 h)

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 18 de febrero. Acuciosa en todo lo que hace, así se define la trabajadora asignada al Departamento de Control de Contratos y Facturas de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración, Lucrecia Vásquez Santiago.

Ella dedica la mayor parte de su tiempo a resguardar los bienes muebles del Gobierno del Estado. Comenta que desde hace cuatro años es la encargada de certificar las facturas que su área recibe, para lo cual revisa detenidamente que éstas cumplan todos los requisitos fiscales que exige la ley para su correcto resguardo.

Siempre sonriente, Lucrecia narra parte de su vida laboral. Su trayectoria como trabajadora del gobierno estatal se resume a 29 años, “experiencias inolvidables que me han permitido superarme personal, profesional y espiritualmente”, dice.

Antes de llegar a la Secretaría de Administración se desempeñó en la Coordinación de Asesores, Registro Civil, Coordinación de Giras y en la Coordinación de Delegaciones donde, de igual manera, realizó un excelente papel, gracias a la gente que siempre la apoyó y para quienes guarda especial afecto y generosidad.

“Los puestos que he desempeñado dentro del servicio público me han permitido empoderarme como mujer, ahora soy más fuerte, he aprendido a ser más espiritual y condoliente con mis compañeras, compañeros y público que atiendo; mi trabajo lo trato de realizar de la mejor manera”, añade la mujer oriunda de la región de la Costa oaxaqueña.

Durante la entrevista nos comparte el orgullo que siente como madre de dos hijos, el agradecimiento eterno a sus padres, el cariño a sus cuatro hermanos y la alegría que sintió cuando se tituló como licenciada en Administración.

“Recuerdo que mis compañeros me decían ‘Mamá Lucre’, pues terminé mi carrera a los 35 años y me titulé en el 2003; con ellos compartí gratos momentos y les hice ver que nunca es tarde para ser una persona mejor”, confía.

En cuanto a la familia considera que la suya es insuperable, “me impulsa en los momentos difíciles, siempre de la mano de Dios, ya que sin él no podemos hacer nada. Creer en Él nos ayuda a ser mejores amigos y seres humanos”, señala.

Agradece a las dependencias del Gobierno del Estado el apoyo que se brinda a las trabajadoras y trabajadores en materia de profesionalización y cursos de capacitación, como a los que ella ha acudido como fueron los de Microsoft Office o el de Mecánica para Mujeres, generosas iniciativas del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el secretario de Administración, Germán Espinosa Santibáñez, quienes siguen abonando a la profesionalización de las mujeres y la equidad de género.

“Había tabús entre nosotros, lo que ahora no sucede con capacitaciones como éstas que ayudan a romper estereotipos”, añadió.

Lucrecia reconoce que hoy en día la equidad se deja ver en las áreas de gobierno, donde mujeres y hombres comparten la visión de buscar los mismos derechos y deberes que ayuden a la sociedad a construir un mundo mejor.

En el plano personal la trabajadora asignada al Departamento de Control de Contratos y Facturas de esta Secretaría disfruta de la naturaleza, ver películas y convivir con sus hijos.

“Mi inspiración es mi familia y la vida misma, la cual hay que vivirla como si fuera el ultimo día y nunca olvidar que con fe y confianza se puede lograr cualquier sueño por más imposible que éste parezca”.

Compartir