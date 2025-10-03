Garlito morenista, de Huerta Ladrón: Víctor Sánchez Baños (23:33 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre.

Garlito morenista, de Huerta Ladrón

Metió retroactividad, anticonstitucional

Reforma al Amparo: complot en casa

Senadores de Morena, traición a CSP

Adán, ¿ni enterado?; Corral, descuido

Si aprueba Diputados, irá a la SCJN

Ortega y “Sra.”, cárcel a críticos

Reebok pone el ojo en Guadalajara

Samuel apuesta a Morena en NL

Insultante arrogancia de Nahle

Ignoró a madre que suplicó justicia

GNP, seguro para educación crece

La violencia sólo puede ser disimulada por una mentira y la mentira sólo puede ser mantenida por la violencia.

Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) Escritor ruso.

Por Víctor Sánchez Baños

Javier Corral y su “guía” Adán López, así como Manuel Huerta Ladrón, se confabularon para crearle un conflicto a la presidenta Claudia Sheinbaum al impulsar anticonstitucionalmente, la retroactividad de la ley en contra de los ciudadanos.

Deformaron la Ley de Amparo para beneficio del gobierno y en contra de la sociedad. Pero, ignorantes del derecho, tanto el notario López Hernández, como el exgobernador panista, ahora de Morena, Corral, violan el espíritu de la Constitución y quien metió el transitorio para poner el cascabel al gato, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, instigaron para hacer más autoritaria esa reforma.

Una vergüenza para la abogacía mexicana. El Artículo 14 de la Constitución establece el principio de irretroactividad de las leyes, lo que significa que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona. Esto prohíbe que una ley se aplique a situaciones ocurridas antes de su entrada en vigor si esto causa un daño a los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, sí es posible la aplicación retroactiva de una ley si esta es benéfica para el afectado, por ejemplo, si reduce una pena. Estos de Morena legislan como si creyeran que durarían más de mil años en el poder. Con la vara que miden, serán medidos, no se les olvide este concepto bíblico.

Y, no hay mal que dure 2 sexenios, ni pueblo que lo soporte. Quien instigó la aberración jurídica, fue el senador Manuel Huerta Ladrón de Veracruz y morenista. Un abogado de la UA de Veracruz, que debe ser la vergüenza de la escuela de Derecho de esa Universidad. Ir contra la Constitución y las garantías individuales.

Seguramente un abogado que desconoce o, su espíritu autoritario, le impide ver el espíritu de nuestras leyes, donde el individuo está muy por encima de los caprichos de sus gobernantes. Esto, aunado al descuido del senador enamorado… del autoritarismo, provocará la tormenta perfecta que debe tumbar la Suprema Corte, aunque esté de rodillas de Morena.

PODEROSOS CABALLEROS

NICARAGUA: Estados Unidos exigió al Gobierno de Nicaragua, que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, una prueba de vida del periodista nicaragüense Leo Catalino Cárcamo Herrera, de 62 años, quien fue arrestado el 23 de noviembre de 2024 por la Policía Nacional de León. El gobierno nicaragüense lo desapareció. “Estados Unidos exige pruebas inmediatas de que el periodista Leo Cárcamo se encuentra con vida”, demandó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU en un mensaje compartido por la Embajada de Estados Unidos en Managua, el 18 de septiembre de 2025. En Nicaragua, hay al menos 73 presos políticos, de las cuales 33 permanecen en condición de “desaparición forzada”. País bananero, donde su gobierno socialista humilla a su pueblo, al que mantienen en la miseria.

REEBOK: Reebok, que en México lidera Mario Olvera, abrió su primera tienda en la zona comercial de Plazas Outlet Guadalajara, en Jalisco. Se trata de una tienda de 550 metros cuadrados que se integra a la red nacional de puntos de venta físicos de la marca, que en total suman 16. La firma busca consolidar su participación en la región.

ESTADO POR ESTADO

MONTERREY: Nuestros políticos tienen más odios que neuronas. Estimado lector, lo digo por el apasionamiento que tienen con sus enemigos personales y políticos. Resulta que el priista Adrián de la Garza, rindió su primer informe, al igual que el recién nombrado en San Pedro, Mauricio Farah, del PAN. El gobernador naranja, Samuel García, no asistió a ninguno de los dos. En cambio, si fue al de Andrés Mijes de Morena, en Escobedo. Esta es una clara señal de la tendencia de Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, con Morena y el gobierno federal. Las señales son obvias y pueden costarle, a los naranjas, repetir en la gubernatura. Sabemos que entregarán la plaza a Morena, con Clara Luz Flores. ¿Será?

VERACRUZ: Una mujer, Macaria Cruz, subió al estrado donde la gobernadora Rocío Nahle, encabezaba la entrega de apoyos en Minatitlán, y le imploró justicia para su hija que fue objeto de una agresión sexual en 2022. La política zacatecana, convertida en gobernadora de Veracruz por Morena, regañó a Macaria y sus guaruras la insultaron. A Nahle no le importaron las suplicas de una madre que exige justicia por su hija; tampoco que le pidiera de rodillas su “piedad”. La arrogancia de los morenistas es insultante.

RESPONSABILIDAD Y GOBRNANZA (ASG), GNP: Ante los precios exorbitantes de las colegiaturas en México, Seguro Profesional de GNP que lidera Jesús Martínez se convirtió en una herramienta que permite generar un ahorro para destinarse a educación o em prendimientos personales de hijos sobrinos o nietos. En 2024 GNP, del grupo Bailleres, reportó que 12 de cada 100 pólizas de vida individual, fueron de este tipo. Crece el interés por educación privada.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir