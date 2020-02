Garantiza Ayuntamiento libre tránsito en la primera calle García Vigil (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Garantizando el derecho al libre tránsito de la ciudadanía y haciendo valer el principio de legalidad que debe de prevalecer en toda comunidad para la convivencia armónica, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Subdirección de Tránsito y Movilidad de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, realizó acciones de reordenamiento vial en la primera calle García Vigil, del barrio de Xochimilco.

A temprana hora, elementos de la Subdirección de Tránsito y Movilidad, al mando de su titular René Ricárdez Limón, acudieron a esta vialidad para retirar diversos artículos que las y los vecinos del lugar habían colocado para impedir que vehículos de otras personas circularan y se estacionaran en la zona.

Ricárdez Limón argumentó que la acción policial está sustentada en el artículo 88 del Reglamento de Vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez, que faculta a las y los elementos de Tránsito y Movilidad para retirar objetos que representen un obstáculo a las vialidades de la cabecera municipal, así como de las 13 agencias de la ciudad.

“No vamos a permitir que cierren las vialidades, no es porque alguien lo diga, sino porque el reglamento lo señala”, agregó el subdirector de Tránsito y Movilidad al dar a conocer a las y los lugareños que comenzarán operativos en la zona para garantizar la fluidez vehicular.

El servidor público municipal recordó a la ciudadanía que las banquetas y calles son vía pública, por lo que el personal a su cargo está obligado a garantizar el libre paso, y retirar objetos que obstaculicen la circulación tanto de personas como de vehículos.

Como parte de las acciones de reordenamiento vial no se permitirá el estacionamiento en el costado derecho de la calle, para permitir que las personas caminen con seguridad, ya que esta vialidad carece de aceras, además se busca evitar que los vehículos obstruyan el acceso a los domicilios.

“Las calles son vía pública y ningún particular tiene derecho a cerrarlas o restringir el acceso, porque con ello se viola el libre tránsito”, señaló al precisar que el Ayuntamiento capitalino no ha autorizado a ningún particular cerrar alguna de las vialidades del municipio.

El responsable de la vialidad en Oaxaca de Juárez mencionó que agentes de la corporación estarán pendientes en esa calle para evitar que los automovilistas ocupen los espacios restringidos.

René Ricárdez Limón precisó que a aquellas personas que violen el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez se les aplicará la normatividad vigente y, en caso de ser necesario, serán objeto de la sanción correspondiente.

Finalmente, el Subdirector de Tránsito y Movilidad exhortó a la ciudadanía para que se abstenga de obstruir o controlar el ingreso a vialidades y espacios comunes de la ciudad. Puntualizó que el gobierno municipal tiene la determinación de impedir que particulares se adueñen de las vialidades frente a sus domicilios.

