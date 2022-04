Ganó la ciudadanía xoxeña: Hermógenes Beltrán García (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. En los comicios extraordinarios del 27 de marzo la cúpula del partido Movimiento de Regeneración Nacional perdió estrepitosamente lo que ganó el partido que formó Andrés Manuel López Obrador con su historial de verdadero luchador social y ser presidente de la república; los que se han anclado en ese movimiento-partido sin dejar su pasado prianista tratan de reciclar sus mañas bien conocidas.

Uno de los municipios más importantes del estado por su número de ciudadanos es Santa Cruz Xoxocotlán donde compitieron por el voto mayoritario los médicos Tania López López e Inocente Castellanos donde éste tuvo el voto mayoritario, su triunfo fue reconocido por Tania con su silencio elocuente.

Triunfó el candidato, no los partidos que se anclaron en su trabajo comunitario, en el evento anterior casi alcanzó la presidencia municipal por otro partido que perdió su registro; se anclaron en el Doctor Castellanos partidos “de oposición” pero lo cierto es que los xoxeños votaron por el candidato no por los partidos. Platicar con ellos ilustra, votaron por el candidato no por los partidos y no votar por Tania fue por ella no por Morena.

Morena en Oaxaca da la impresión de que ha vendido la plaza y en la votación en junio estarán los resultados por lo que su candidato Salomón Jara Cruz debe hacer operación minuciosa y cuidadosa si quiere alcanzar un buen número de votos ya que Susana Harp Iturribarría ha aceptado, en seis años gobierne una mujer ¿Seis años?

Salomón Jara ha hecho un trabajo desde hace mucho, en el PRD ¿concertó? con su hermano que éste permaneciera en el PRD y el en Morena, hoy su hermano hace trabajo abierto a favor de él. Impuso a su sobrino Sesúl en la dirección de Morena en Oaxaca y éste, apoyó a Susana ¿a valores entendidos? Pronto será diputado o funcionario si Salomón cuaja y en aparente disputa Salomón destituyó a Sesúl e impuso su ¿secretario particular? En la dirección estatal pero insuflado sin ningún recato echa sus cohetes a tronar.

El presidente del CEE Benjamín Viveros Montalvo, acusó de la derrota del 27 de marzo a traiciones de “cercanos a nuestro movimiento y causas de la 4T, traicionaron su historia y negociaron sus principios” “Creen que, aliándose con corruptos y conservadores van a obstaculizar el triunfo de nuestro movimiento el próximo mes de junio. De nuevo están equivocados”

En Morena deben dejar atrás las consultas ciudadanas ficticias y hacer caso a la opinión ciudadana, en el Istmo cuatro de cinco municipios les han dado una lección y una advertencia “cuídate Juan que por allá te andan buscando” dice un verso del corrido de Juan Charrasqueado. En el PRIANRD están ansiosos de que Morena les ceda lo que AMLO ha logrado y los traidores, Vivero, ¡aguas! están esbozados en Morena tratando de recobrar lo que les ha arrebatado.

Morena debe ser vivero de lo mejor y obvio: no de lo peor. Nuevos tiempos estamos viviendo y haciendo, deben ser receptivos a los cambios verdaderos, no ser ellos los reales traidores y hacer en la praxis no solo en declaraciones aquello de No mentir, no robar y no traicionar.

