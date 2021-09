Gana huajuapeño concurso internacional realizado por Huawei (16:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 20 de septiembre. Didier Jonathan Hernández Ríos, de 29 años de edad, ganó con dos diseños el concurso internacional que realizó la empresa Huawei llamado “Diseñamos juntos”.

El huajuapeño explicó que se enteró del concurso por una publicación de la red social de Instagram, el cual indicaba que del 10 al 30 de julio del presente año, tenía que enviar sus propuestas de diseño, siendo tres las que remitió.

“Yo entré al concurso con tres propuestas: uno es mezcalito, composición que va referido a las chinas oaxaqueñas y los danzantes de Valles centrales, que al conjuntarse forman una botella, para conjuntar se agregó agave, mezcaleros y gusanos; la segunda propuesta, fue comunidad Huawei, va enfocada a la diversidad de género y por último el dorado, una representación de la marca, con los bordados istmeños”, agregó.

Reveló que diversos diseñadores de otros estados de México enviaron sus propuestas, así como de países como Colombia, Chile y Perú.

De los enviados, sólo 50 fueron los seleccionados para pasar a la semifinal, el jurado que estuvo integrado por los ilustradores: Cocovul, Nati Valencia, Mike Maesa, Pablo Villagrán y Lola Argemí.

Hernández Ríos abundó que después, el público a través de votos por la página oficial de Huawei, eligió a los 20 ganadores; siendo el diseño de Mezcalito Huawei, que quedó en sexto lugar y Comunidad Huawei, en el lugar número 15.

“A las personas que apenas inician en la gráfica les digo que se animen a participar, no siempre se gana. Hay concursos en los que me he quedado en la raya, no me desanimo. Siempre he hecho más y veo a los ganadores, pero en vez de decir que los diseños están feos, me alegro porque hay competencia. Las personas que participan, no son los culpables de si somos o no los ganadores, por eso existe un jurado”, recomendó.

Como premiación por ambos lugares, el egresado de la carrera de Ingeniería en diseño de la Universidad Tecnología de la Mixteca (UTM), recibió dos Smartwatch y un teléfono celular, de la marca Huawei.

Además de que sus dos diseños ya se encuentran en la aplicación de salud de Huawei, los cuales ya pueden ser utilizados como carátulas para los Smartwatch.

