Fumigan panteones, previo a Día de Muertos en la Mixteca (10:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 28 de octubre. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 05 en la Mixteca, Francisco Javier Mateos Antonio, informó que previo a las festividades de Día de Muertos y en la lucha frontal contra el dengue, el personal de Vectores inició con termonebulizaciones en los distintos panteones de esta parte del estado de Oaxaca.

“Sí, fíjate que en los panteones hay una cultura muy arraigada aquí en la Mixteca y en todos los lugares, donde usan flores naturales y obviamente le ponen agüita, pero ya no vuelven a regresar. Y eso se convierte en un criadero muy importante del mosco transmisor, que es el Aedes aegypti. Entonces, con la finalidad de prevenir y eliminar a los adultos. Ahorita, en la víspera de esta semana ya empiezan a llegar a visitar los panteones en nuestra Huajuapan de León, se da la tarea en el área de los compañeros de vectores, de realizar una nebulización, con la finalidad de evitar por ahí una transmisión o se nos repunte la transmisión del dengue aquí en Huajuapan”, indicó.

Refirió que a partir de ayer lunes iniciaron con los panteones de Santa María Ipalapa, Zocoteaca de León, Santa María el Rincón, San Pedro Amuzgos, Santa María Zacatepec, Mesones Hidalgo, Putla, San Juan Lagunas, Malpica y Constancia del Rosario.

Mateos Antonio señaló que, como cada año, siguen siendo los municipios del distrito de Putla y algunos de Huajuapan, en donde se siguen presentando casos confirmados y probables de dengue.

“Vamos bien, ahorita no quisiéramos que después de la visita a nuestros fieles difuntos, empiece a haber un repunte de esta enfermedad. Hay una campaña a nivel estatal de usar flores artificiales con la finalidad de que no procreemos más zancudos o si gustan que no, que yo quiero ponerle flores de naturaleza a mi difunto, entonces se pone arena húmeda y eso también permite que tarde un poquito más su florecita viva, digamos. Pero lo más recomendable que estamos haciendo ahorita es el uso de flores artificiales”, expresó.

Reveló que hasta el momento se tienen confirmados cuatro casos de dengue, esperando que después de las festividades de Día Muertos, no se presenten más pacientes con este padecimiento.

Recomendó que al visitar los panteones utilicen repelente de insectos, camisas de manga larga, pantalones largos y calcetines.

