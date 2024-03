Fugado el policía que presuntamente asesinó a un normalista de Ayotzinapa: AMLO

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que ayer se fugó el policía que presuntamente habría asesinado a un normalista de Ayotzinapa.

Así lo dio a conocer el propio mandatario federal en su Mañanera de este martes al decir que:

“Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó, el policía y se está haciendo la investigación”.

El Ejecutivo mexicano detalló que se van a fincar responsabilidades, y que el presunto responsable se escapó por fallas en los protocolos:

“Estaba en un arresto administrativo, no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación (…) Estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República que ya trajo el caso. Es el caso de uno, pero se presume que fue el que disparó”.

López Obrador detalló que el presunto responsable estaba en Chilpancingo en “comisiones” y que pese a que se había dado la instrucción de arraigarlo se estaba a la espera de la orden de aprehensión “pero le avisaron o decidió fugarse”.

Sobre el caso, ayer mismo, tras las declaraciones del Presidente de que no se fabricará nada y que habrá castigo a los responsables, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, publicó en X (@EvelynSalgadoP):

“Desde el primer momento que sucedieron estos lamentables hechos, instruí que los elementos de la policía involucrados fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes, al igual que todos los elementos de prueba recabados por las instancias estatales”.

Sobre la fuga del presunto responsable de arrebatarle la vida al normalista, el Presidente le dio cariz electoral al decir que sus adversarios buscan elementos:

“Para afectarnos porque piensan que con eso nos van a debilitar como autoridad”.

El jueves pasado, un día después de que los padres de los 43 normalistas desaparecidos levantaran su plantón frente a Palacio Nacional –tras una protesta de los jóvenes que los acompañaban, lo que derivó en daños a la puerta del Acceso 1 del recinto- murió por la noche, Yanqui Rothan Gómez Peralta.

Los primeros reportes indicaron que la noche de ese día Gómez Peralta murió en un retén ubicado en Chilpancingo luego de recibir disparos por parte de policías estatales, quienes refirieron que el joven y un compañero iban en un auto robado y que estos abrieron fuego en su contra.

A la mañana siguiente, López Obrador dijo desde Morelia que:

“Son 2 jóvenes que van en un carro, la policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado, pasan un arco, que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixtla, y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías, y lamentablemente pierde la vida un joven, uno”.

Al respecto, la madre del estudiante de 23 años negó la versión en una rueda de prensa 2 días después de los hechos, y subrayó que los estudios al cuerpo indicaron que:

“Mi hijo no iba alcoholizado ni drogado, aquí están los resultados”.

Mientras que este lunes el mandatario mexicano reiteró que la desaparición de los 43 jóvenes hace casi una década y el deceso de su compañero no están relacionados, pero destacó que:

“Y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho. Y vamos a actuar”.

La muerte de Yanqui Rothan desató protestas por parte de sus compañeros, causando la retención de más de una docena de elementos de la Guardia Nacional en la carretera Chilpancingo-Tixtla, momentos después de su sepelio, y quemaron las unidades en las que se transportaban los elementos de seguridad.

A la par de comentar que en la actuación de los elementos que le arrebataron la vida al normalista pudo haber abuso de autoridad:

“Hubo un abuso de autoridad. -¿Hubo un abuso de policía? Le cuestionó la prensa- Ya no quiero adelantar, pero si no disparó el joven, por ejemplo. Entonces, hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General de la República”.

