Fuerte explosión en puerto de Dubai sacude varios edificios (16:15 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de julio. El Gobierno de Dubai afirmó este miércoles que el incendio provocado por la explosión de un contenedor a bordo de un barco en el puerto emiratí de Yebel Ali, uno de los más grandes del mundo, está ya “bajo control” y no ha causado víctimas.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd

