Fueron campañas disparejas en Oaxaca; Naty Díaz asegura que gobernará sin compadrazgos (21:10 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 1 de junio. La panista Natividad Díaz Jiménez, cerró su campaña rumbo a la gubernatura de Oaxaca, por lo que afirmó frente a toda la militancia que le mostró su respaldo que estaba lista para ganar el próximo 5 de junio.

Acompañada por su esposo e hijos y líderes del partido blanquiazul, pidió a toda la militancia estar al pendiente y vigilantes para que puedan lograr el triunfo.

“Gracias a todos los que durante la campaña me acompañaron y ayudaron, hoy le hablo al corazón de Oaxaca que representa a todas las mujeres, por eso agradezco el apoyo de todos los sectores que me escucharon, y quienes me manifestaron sus necesidades y preocupaciones”.