!Fuera máscaras! Ley de Herodes (09:11 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. !Fuera máscaras! Ahora, Mariana Benitez se declaró morenista y ayer apareció junto a la bancada guinda en el congreso local. Pobrecita, nadie le hizo caso. Los morenistas de cepa saben que la ex priista viene por algún cargo que no merece porque de la noche a la mañana, se convirtió en miembro del partido oficial. Los duros la ven con recelo. Las mujeres, ¡la dejarán? ¿No será que el PRI la mandó a espiar los movimientos de Morena? !Qué casualidad que ahora defiende a capa y espada las locuras del mesías de palacio, la otrora vocera de Alejandro Avilés! Y, presume su amistad con Claudia Sheinbaum.

En fin, cada quien con su cada cuál.

***

El morenista Cristian Eder Carreño López se quedará como rector de la UABJO si otra cosa no sucede. SÍ, aunque usted no lo crea el contador público está listo para consumar su imposición. Hoy, seguramente el Consejo Universitario dará a conocer la noticia que no es secreta y menos con este personaje. El aprendiz de dictador, cercano al poder y que no ha separado la academia de la política se reporta listo con su consejo espurio para que lo ratifiquen.

***

Xóchilt Gálvez nombró como coordinador de comunicación de su campaña política al panista Max Cortázar, ex vocero de Felipe Calderón y del extinto gobernador poblano Rafael Moreno Valle. Fue baterista de la banda musical “Timbiriche” en la década de 1980 y luego para el cantante Cristian Castro. Fue amigo cercano de Juan Camilo Mouriño, el exsecretario de gobernación que murió en un accidente de avión en 2008.

***

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la existencia de infracciones electorales por parte del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por hacer comentarios relacionados con Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial única del frente opositor, durante una conferencia de prensa realizada el 21 de agosto pasado, tanto el mandatario estatal como otras personas servidoras públicas hicieron uso indebido de recursos públicos, y vulneraron los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad.

***

Otra, del pequeño “charbelín“. Resulta que la cineasta oaxaqueña Ángeles Cruz exigió la renuncia del gobernador Salomón Jara tras la emboscada en San Miguel El Grande, donde murieron cinco personas, entre ellas dos policías estatales y tres comuneros, uno de ellos su hermano. En el ataque dos agentes estatales más resultaron gravemente heridos.

La actriz ya había exigido meses atrás a las autoridades estatales (Sego) mayor seguridad en la zona debido al clima de violencia por el conflicto territorial entre habitantes de San Miguel El Grande y Llano de Guadalupe, que en los últimos seis meses ha cobrado la vida de ocho personas, el secuestro de cuatro más y decenas de heridos.

Charbelín, no hizo caso y ahora la zona se enlutece nuevamente. ¿Politiquería o falta de capacidad? Y, el gobernador morenista otra vez en los reflectores por culpa de otros. En fin.

