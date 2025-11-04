Fue ejecutado a balazos el abogado Essaú Román Pérez, abogado defensor de tierras ejidales (18:30 h)

Jalisco, 3 de noviembre. La mañana de este lunes fue ejecutado a balazos el abogado Essaú Román Pérez, en la delegación de Melaque, municipio de Cihuatlán #Jalisco.

El homicidio ocurrió cerca de las seis de la mañana en un domicilio de Melaque, redibiendo varios disparos en el cuerpo, que le provocaron la muerte.

El abogado tenía varios juicios, entre ellos la defensa del ejido “Nuevo centro de población Agrícola General Emiliano Zapata”, de la población de “Emiliano Zapata” en el municipio de Cihuatlán.

Los medios locales, señalan que el abogado estaba defendiendo las tierras ejidales ante los intereses de particulares

