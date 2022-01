Franco Coppola deja México pidiendo unión para lograr la paz (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de enero. Franco Coppola, nuncio apostólico en México, agradeció la oportunidad de haber representado al papa Francisco más de cinco años en el país.

Al encabezar la misa por la Jornada Mundial de la Paz, Coppola detalló que México es un gran lugar “tan rico, tan fiel, tan creyente, pero tan azotado por la violencia, por la muerte”.

“Y hoy el papa pienso que nos da la respuesta. Claro, no es nada fácil, pero es el camino que tenemos que emprender. Primero dice: no se puede lograr la paz si hay división, hay que juntarse, hay que unirse, la paz es un valor me merece que pongamos de lado las diferencia que es normal que haya entre las personas, pero para lograr la paz hay que dejar de lado eso”, aseguró.