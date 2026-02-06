Fiscalía rescata a Roco, perro que estaba en la azotea de una vivienda, presentaba cuadro agudo de desnutrición (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. En atención inmediata a una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) intervino de manera oportuna ante un probable caso de maltrato animal, en la región de los Valles Centrales.

Luego de tener conocimiento de los hechos, personal especializado de la Unidad de Rescate Animal de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, acudió a una vivienda de la Colonia Guelaguetza de Santa María Atzompa, donde se llevó a cabo el rescate de un perro que se encontraba en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de salvaguardar su integridad.

Como parte de las acciones inmediatas, el canino fue puesto bajo resguardo y canalizado para recibir atención veterinaria pues presentaba un cuadro agudo de desnutrición, para garantizar su salud.

En tanto que, la FGEO mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades, conforme a lo establecido en la normatividad vigente en materia de protección y bienestar animal.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrenda su compromiso con la atención oportuna a las denuncias ciudadanas, así como con la protección de los animales, reiterando que el maltrato animal es un delito en la entidad, por lo que cualquier conducta que atente contra su integridad es atendida e investigada conforme a la ley.

