Fiscalía confirma muerte de integrantes de Grupo Fugitivo; ‘no nos han dicho nada’, acusan familiares (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de mao. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó esta tarde en una rueda de prensa la muerte de los integrantes de Grupo Fugitivo.

Esta mañana, la Vocería de Seguridad Tamaulipas adelantó el hallazgo de cinco cuerpos que podrían corresponder a los integrantes del Grupo Fugitivo, agrupación de música norteña desaparecida desde el domingo 25 de mayo de 2025 en Reynosa, Tamaulipas. Horas después la Fiscalía confirmó que se se trata de ellos.

Al momento, hay nueve detenciones con el caso, presuntamente son del Cártel del Golfo.

Clara M. Lizcano, uno de los familiares de los desaparecidos, compartió en sus redes sociales que no han sido informados al respecto: “Mentira, no nos han dicho nada. Ni siquiera hay pruebas de ADN. Es mentira, por favor difundan. Los papás estamos buscando y hablando con la Fiscalía de Victoria, y los cuerpos no son de nosotros… aún no nos confirman nada (…) Necesito rueda de prensa, por favor necesitamos desmentir este caso para que no nos den carpetazo. A ellos aún no los encontramos. No sabemos nada de ellos”.

Familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo señalan que las autoridades no les han informado del hallazgo de los cantantes. (Especial)

¿Qué pasó con Grupo Fugitivo?

Los cinco jóvenes músicos —José Francisco Morales Martínez (23), Francisco Javier Vázquez Osorio (20), Livan Edyberto Solís De la Rosa (27), Nemesio Antonio Durán Rodríguez (40) y Víctor Manuel Garza Cervantes (21)— asistieron a una tocada en una palapa-bar de la colonia Rancho Grande. Cámaras de seguridad confirman su ingreso al lugar, pero no hay registro de su salida.

Familiares indicaron que el sitio de la presentación resultó ser un solar baldío y que perdieron comunicación con los músicos entre las 10:00 y 11:00 de la noche. Posteriormente, se localizó el vehículo de la banda abandonado, sin logotipos, en otra zona de la ciudad. También se reportaron hallazgos de manchas de sangre cerca del lugar y se tomaron muestras de ADN.

Grupo Fugitivo debutó en 2023 y rápidamente se posicionó como una agrupación emergente de música norteña en el norte del país. Los integrantes eran originarios de Reynosa, y se encontraban activos con presentaciones locales al momento de su desaparición.

El Financiero

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir