FGR revela que ‘El Mencho’ ordenó el atentado contra Ciro Gómez Leyva (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de junio. Este martes temprano se dio a conocer que El Pool y El Bart fueron condenados por su participación en el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre de 2022. Solo unas horas mas tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el primero de estos sujetos reveló que Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho fue quien ordenó el ataque.

El Pool, quien recibió 12 años de prisión, fue el que, de acuerdo con la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, señaló que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue el autor intelectual del atentado contra el periodista y conductor.

Este sujeto participó en el día del atentado. No fue el autor material, sino que fue el encargado de cerrarle el paso al periodista, quien iba a bordo de su camioneta, para que su cómplice disparara. Hay que recordar que el blindaje del vehículo fue lo que le salvó la vida a Ciro Gómez Leyva.

Hay que señalar que las investigaciones señalan que el ataque fue ordenado desde una célula delictiva presuntamente ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación, el cual se encuentra bajo las instrucciones de Nemesio Oseguera Cervantes.

Primeras sentencias por el caso Ciro Gómez Leyva

Estas dos condenas representan el primer fallo judicial en el caso del atentado contra el periodista y marcan un avance significativo en la investigación del intento de asesinato.

Tras el anuncio, Ciro Gómez Leyva reaccionó a la noticia desde su cuenta en X (antes Twitter):

“Para Héctor Martínez Jiménez (Bart) y Pool Pedro Gómez Jaramillo, sentenciados hoy a 14 y 12 años, respectivamente, por tratar de matarme: no hay agravio de mi parte, ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra”.

El juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, impuso 14 años de prisión a “El Bart” y 12 años a “El Pool”, en un procedimiento abreviado.

Ambos fueron encontrados culpables de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Durante la audiencia, Gómez Jaramillo se declaró culpable y reconoció haber coordinado el ataque por órdenes de una estructura criminal organizada.

Esto dijo el entonces presidente López Obrador sobre el atentado contra Ciro

