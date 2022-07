Fernando del Solar murió de neumonía: esposa (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de julio. La esposa de Fernando del Solar informó que el conductor falleció de complicaciones por una neumonía; estaba triste por la muerte de su padre.

El famoso exconductor del programa matutino «Venga La Alegría», Fernando del Solar murió por complicaciones de una Neumonía.

Así lo dio a conocer su esposa, Anna Ferro en conferencia de prensa la mañana de este viernes, en la que detalló que su esposo había empezado con una gripa normal y un par de días después se convirtió en Neumonía.

Asimismo explicó que Del Solar se entristeció mucho por la muerte de su padre que ocurrió hace dos semanas:

«Fue una tristeza muy fuerte para él, la cual le costó mucho trabajo superar y sus defensas bajaron».

Además aclaró que su mamá, su familia entre ellos sus hijos fueron a despedirse del conductor desde temprano para «cerrar este ciclo con él».

Ferro reveló que las cenizas de su pareja se quedarán en México:

«Él creció realmente aquí, tiene más años en México que en Argentina y aquí hizo su carrera, aquí comenzó, aquí se explayó, aquí conoció a su mayor gente».

Ante la muerte del actor de 49 años, Anna confesó que esta destrozada:

«Solamente quisiera que regresara, pero sé que no es así.

Al ser cuestionada sobre los insultos que ha recibido Ingrid Coronado por la muerte de Fernando, Ferro comentó lo siguiente:

«Fluyamos en amor, sino es tu historia, no la cuentes, no cuentes una historia que no es tuya, no te agarres una historia con tu vida es más que suficiente(…) no juzgar no criticar eso es de seres humanos», concluyó.

