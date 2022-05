Feliz por la apertura de vacantes, pero no quitaré el dedo del renglón: doctora Ana Ceci (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de mayo. Aunque asegura sentirse contenta y satisfecha por la apertura de la convocatoria para la contratación de médicas y médicos especialistas, la doctora Ana Cecilia Jara Ettinger, mejor conocida como Ana Ceci, asegura que no quitará el dedo del renglón para evidenciar las carencias del sector salud.

“Estoy muy feliz, eso era lo que necesitábamos, una convocatoria unificada y que se abrieran esas oportunidades, aunque los salarios sí están un poco bajos. Pero esto aquí no acaba, porque hay que verificar que sean lugares seguros y se tengan los insumos y la infraestructura para operar y ejercer las distintas especialidades”, dice.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ana Cecilia, quien por su activa participación en redes sociales se convirtió en una potavoces del sector médico, comenta que seguirá insistiendo para resolver las carencias que enfrenta el gremio médico.

“Yo estoy aquí para los médicos y seguiré insistiendo en temas de inseguridad, problemas de acoso laboral, acoso sexual… en fin. Me gusta utilizar mis redes para visibilizar todos aquellos problemas a los que nos enfrentamos médicas y médicos. Yo soy puertas abiertas para mis compañeros”, agrega.

¿Qué siente después de que su video, que se viralizó en las redes, haya tenido eco una semana después?

Estoy feliz, pero es necesario que no nos quedemos callados. Creo que cada quien desde nuestra trinchera y aportando su granito de arena se puede lograr un gran cambio en este sector. Y si no lo logramos, por lo menos se intentó. Yo siempre he pensado que no debemos de quedarnos en nuestra zona de confort, sino siempre ver por los demás. Yo con mis redes sociales no me puedo quedar callada.

¿La han buscado autoridades del sector salud?

Es lo que quisiera. Es lo que he estado esperando. He intentado comunicarme, pero desafortunadamente no ha habido respuesta. Yo estoy en la mejor disposición de colaborar, quiero que podamos hacer este puente entre las plazas que tiene el gobierno y nosotros que estamos buscándolas.

