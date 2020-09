Felipe Calderón está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos morales: López Obrador (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. Felipe Calderón no logró el registro del partido México Libre porque ya cambiaron las cosas, explicó este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su residencia en Palenque, Chiapas. Además, le recomendó al ex mandatario que siga luchando por su movimiento.

En un video con duración de 13 minutos publicado en su cuenta de YouTube, el actual mandatario emitió su comentario sobre que el Instituto Nacional Electoral negó el registro de México Libre como partido político, asociación política encabezada por el ex presidente Calderón y su esposa Margarita Zavala, ex primera dama y ex candidata independiente a la presidencia.

“Los católicos y evangélicos que están a favor de la transformación dirán que es justicia divina. Los laicos y no creyentes deben de estar sosteniendo que es justicia terrenal. Los escépticos todavía no alcanzan a comprender lo que sucedió”, explicó el presidente. “Deben de estar pensando que es una jugarreta para que luego en el Tribunal (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF) se le dé el registro al partido de Felipe Calderón. Ellos seguramente sostienen su postura en ese dicho de los abogados huizacheros de que el que puede lo más, puede lo menos. Que sí Felipe se robó la presidencia, ¿cómo no va a poder obtener el registro? Él está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos morales. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas tan extrañas de la vida? Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Yo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública. Al cambio de mentalidad. Yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México”.

Ejecentral/Gobierno de México

