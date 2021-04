FDA asegura que NO hay relación entre vacuna J&J y casos de TROMBOSIS (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de abril. La Food and Drugs Administration emitió un comunicado en el que señaló que no existe un vínculo directo entre la vacuna de Johnson & Johnson y la formación de coágulos sanguíneos y trombosis.

Esto se dio luego de que el viernes la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) emitiera una alerta por la identificación de cuatro casos “extraños” de coágulos en pacientes que habían sido vacunados con este fármaco. Según la agencia Reuters, hubo una quinta persona que murió y en su expediente médico también tiene indicios de haber desarrollado una afección relacionada a un conteo bajo de plaquetas.

La EMA aseguró que esto no era un señalamiento oficial, pues no se cuenta con las pruebas suficientes para sugerir que la vacuna cause trombosis, sino que simplemente se trataba de una observación para tener mayor cuidado en los pacientes.

“En la actualidad, no se ha establecido una relación causal clara entre estos eventos raros y la vacuna Janssen COVID-19”, declaró la agencia.

Ante esto, la FDA respondió con un comunicado en el que puntualizaron que, en sus estudios, no se encontró “ninguna relación causal” entre las trombosis y la vacuna, pero que continúan haciendo una “investigación y análisis”.

El organismo estadounidense sostuvo que los problemas de los coágulos “pueden tener causas diferentes”, y que, en caso de detectar algún riesgo se le informará de inmediato a la población.

Por su parte, el laboratorio también aceptó tener conocimiento de la situación, y según FiercePharma, un portavoz de la farmacéutica

“Somos conscientes de que se han informado eventos tromboembólicos, incluidos aquellos con trombocitopenia, con todas las vacunas COVID-19. Nuestro seguimiento cercano de los efectos secundarios ha revelado una pequeña cantidad de eventos muy raros después de la vacunación. En la actualidad, no se ha establecido una relación causal clara entre estos eventos raros y la vacuna Janssen contra el COVID-19”, señaló.

Los efectos secundarios de la vacuna de Johnson & Johnson

Los Centros de Control de Enfermedades de EU destacan que las únicas personas que no son aptas para recibir este fármaco son quienes tienen alergias a los ingredientes, incluyendo el polisorbato. Así mismo, puntualizan que los síntomas más comunes tras su aplicación son:

Dolor en el brazo.

Enrojecimiento en la zona.

Inflamación en el sitio de la inyección.

Cansancio.

Malestar muscular.

Fiebre.

Náusea.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Y, lo más complicado que puede provocar es una reacción alérgica que suele presentarte durante las primeras cuatro horas, y requiere intervención médica inmediata.

