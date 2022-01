Fauci alerta sobre aumento de hospitalizaciones por COVID-19 con variante Ómicron (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. Aunque las cifras de incremento de hospitalizaciones siguen un paso poco acelerado, el Gobierno federal se mantiene alerta ante una posible alza en los próximos días, por lo cual el Dr. Anthony Fauci sugiere no bajar la guardia en cuanto a pruebas y vacunación y reforzamiento.

“La única dificultad es que, si tiene tantos casos, incluso si la tasa de hospitalización es más baja con Ómicron que con Delta, todavía existe el peligro de que haya un aumento de las hospitalizaciones que podría estresar el sistema de salud“, reconoció el principal experto de la Casa Blanca en CNN.

En las últimas semanas, las ocupaciones en camas de cuidados intensivos (ICU, en inglés) destinadas para pacientes con COVID-19 aumentaron al pasar de 16,761 a 18,058, según el reporte de la Universidad Johns Hopkins.

Esa cifra incluso podría ser mayor, ya que hay un retraso en los reportes médicos para la elaboración de las estadísticas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) casi el 59% de los casos de coronavirus en EE.UU. son con la variante Ómicron.

“Ciertamente habrá muchos más casos porque este es un virus mucho más transmisible que Delta”, dijo el experto.

Fauci indicó que la Administración Biden todavía analiza los datos de países europeos y Sudáfrica sobre la gravedad de la variante y aunque reconoce que podría ser menor que Delta, pero todavía es pronto para determinar su verdadero impacto.

En las últimas 48 horas los casos reportados bajaron, pero también podría ser ante la celebración de Fin de Año, que menos gente haya acudido a hacerse una prueba.

El día previo a la Nochevieja se reportaron 450,298 nuevos contagios contra 161,398 en las últimas 24 horas. También la cifra de muertes ha bajado, ya que pasó de 716 a 257.

“Definitivamente estamos en medio de una oleada y un repunte muy severo en los casos… La aceleración de los casos que hemos visto no tiene precedentes, ha ido mucho más allá de todo lo que hemos visto antes”, reconoció Fauci a The Associated Press.

Los efectos de las celebraciones de Año Nuevo podrían verse la semana del 3 al 9 de enero.

Aislamiento y pruebas

En una entrevista con ABC News, Fauci señaló que la siguiente semana podría haber algunos ajustes sobre la política de aislamiento, que ha recibido críticas luego de que CDC las redujera de 10 a cinco días.

Aunado a ello, también hay cuestionamientos sobre las pruebas durante ese periodo.

” Ha habido cierta preocupación sobre por qué no pedimos a las personas en ese período de cinco días que se hagan la prueba. Eso es algo que ahora se está considerando”, dijo Fauci. “Creo que vamos a escuchar más sobre eso en el próximo día de los CDC”.

El Diario

