Famosa actriz experimenta la vida de un perro en una azotea para apoyar campaña de concientización animal (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. “Nuestros animales de compañía deben estar dentro de casa con el resto de la familia”, es la premisa con la que miembros de la división latinoamericana de la organización animalista People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) buscan generar conciencia sobre la deplorable calidad de vida que tienen los perros, y mascotas, que son abandonados en la azotea de los hogares.

A la iniciativa se sumó Sherlyn González, actriz y cantante mexicana conocida por sus papeles en películas como “Elisa antes del fin del mundo” o “Profundo carmesí”.

En un video compartido a través de las redes sociales de PETA Latino, la actriz expuso lo que soportan las mascotas al vivir en una azotea mientras interpretó el papel de un animal abandonado.

Sherlyn se une a la causa

La actriz expuso la vida que soportan miles de perros en Latinoamérica.

“Hola, ¿me puedes ayudar?, tengo mucho tiempo aquí arriba, no sé cuánto tiempo ha sido, pero parecen muchos días sola”, dijo González mientras se subía al techo de una vivienda.

La actriz se sentó y miró hacia el horizonte, mientras aseguraba tener “mucha hambre”. Conforme el clip avanza, se aprecian algunos videos e imágenes de cachorros que fueron abandonados en la misma situación que Gonzáles y PETA tratan de exponer.

“Durante el día hace mucho calor, tengo sed y no hay sombra aquí arriba. En las noches llueve, me mojo. Tengo mucho frío”, fueron las palabras que dejaron entrever la realidad de miles de mascotas que sufren por el abandono de sus familias, quienes optan por dejarlas en el techo de los hogares.

En una azotea, los perros tienen espacio limitado, poco o nulo acceso a sombra, alimento y agua. (Cuartoscuro)

Conforme recita estas palabras, la artista mexicana se coloca detrás de una estructura dando a entender que trata de refugiarse del sol y el calor abrazador.

“Los truenos y relámpagos son aterradores, no sé cuánto tiempo voy a poder sobrevivir aquí”, pronunció González mientras se tiraba al piso imitando el sufrimiento canino antes de pedir ayuda por última vez.

Su actuación y palabras hicieron eco en miles de internautas, quienes se mostraron conmovidos por la triste vida de muchas mascotas que sufren innecesariamente por culpa de sus dueños.

“Así es la triste vida de los peludos encadenados en patios y azoteas. Muchas veces sin comida ni agua. Eso no es vida”, escribió un seguidor de la organización.

Una vida triste llena de crueldad

En una azotea tienen espacio limitado, poco o nulo acceso a sombra, alimento y agua.

El video forma parte de una iniciativa de PETA y sus colaboradores por darle una mejor vida a los seres sintientes y evitar que sus propietarios los abandonen en los techos de sus hogares.

En un artículo de PETA titulado “Así viven los perros atrapados en azoteas”, detallaron las condiciones a las que son sometidos los animales de compañía, quienes a menudo sólo tienen un par de metros para caminar de lado a lado, tomar siestas interminables y añorar la compañía de sus dueños.

Ahí arriba, sobre ese pedazo caliente de concreto, no tienen amigos con los cuales jugar o alguien que se preocupe por su bienestar. En algunas ocasiones incluso pasan días sin comida o agua.

Miembros de la organización animalista informan que en muchas comunidades de Latinoamérica es común observar a perros que ladran desde las azoteas, pues se vuelven agresivos debido a la falta de interacción social.

Éstos actos no sólo son crueles, también pueden ser un riesgo para la salud de las mascotas, ya que algunos de los perros encadenados o abandonados en los techos de sus hogares suelen sufrir heridas tras caer o saltar al vacío, mientras que los que permanecen encadenados podrían ahorcarse.

PETA invita a las personas que vean a perros viviendo en una azotea a denunciar ante las autoridades locales y especifican que si no cuentan con agua o refugio, “la situación es urgente”.

