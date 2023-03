Familiares de Paola exigen a las autoridades solución a problema de discriminación al negarle acceso a la escuela en Manialtepec (15:00 h)

Recalcó que son las autoridades del IEEPO quienes está violentando los derechos humanos de la menor, en un primer momento se dijo que no es el titular quien lo está haciendo sino los directivos de la institución, pero hay una cadena de mando, y la directora de la escuela es la representante del patrón, por lo que la DDHPO emitió una recomendación lo cual no fue aceptado por la directora.

“Entonces es un tema netamente educativo que se salió de control porque las autoridades educativas que intervinieron han estado insistido en violentar los derechos humanos y se escudan en los Usos Y Costumbre y de que ciudadanos han estado participando, pero en realidad no es así, por esa razón, al ampliar la demanda, y nos han notificado la resolución correspondiente y afortunadamente el juez es sensible y encuentra en esta parte fundada nuestra queja y entonces está caminando el juicio de amparo en esos términos”, expresó el abogado.

“Ante esto nosotros ampliamos la demanda en contra del comité de padres de familia por actos que impiden y violan derechos humanos, entonces estos estos padres de familia involucran a sus familiares más cercanos y lo quieren llevar a asamblea, pero hasta hoy no se ha llevado ninguna asamblea porque para que sea formal debe ser convocada por una autoridad competente”, señaló.

Dijo, que la directora de la escuela sabía desde un principio la situación de la menor y dio el uniforme a Paola, “posteriormente impiden el ingreso a la escuela, y cuando llega la determinación del amparo, lo adoptan forzadamente e involucra al comité de padres de familia, su argumento fue entonces, yo ya cumplí, yo la inscribí, pero nosotros decimos la inscripción es una parte del proceso, no nos interesa estar inscrito, lo que nos interesa es que Paola asista a la escuela y reciba sus clases”.

Mencionó que este asunto no es un tema comunitario, los temas comunitarios son aquellos a los que refiere a la organización interna de los pueblos, tequios, cooperaciones, trabajos comunitarios, cargos, pero la cuestión de los derechos de los menores no puede estar sujeto a una asamblea como lo pretende hacer ver el IEEPO.

Por su parte, el abogado expresó que han presentado una queja en la Conapred para proteger los derechos de la menor, sin embargo, no han hecho nada al respecto, solo aceptaron el amparo e iniciaron una carpeta de investigación.

Inicialmente la madre de la menor aceptó que tomara sus clases en línea, para no perjudicar a los demás niños y se reabriera la escuela, con lo que se resolvió de manera parcial, sin embargo, no resuelve el caso, otra propuesta que le dieron es que van a dar de baja de la Telescundaria y que la pudieran inscribir en una institución privada y con eso se pretende solucionar el problema, “pero la situación es que hay una discriminación del personal de la institución porque hay un trato diferenciado basado en la ropa que quiere usar la niña, la parte educativa se resuelve con eso pero nosotros no queremos sacar a la niña de la escuela y que vaya a otra institución como lo ofrece el IEEPO para que la niña vaya a otra comunidad a estudiar”.

“Pero lo que nosotros queremos es que intervenga, es que solucionen el problema y no improvisen en este caso, ya que la menor y la madre hoy día tienen una afectación psicológica considerable y a todos los que están en su entorno”, finalizó.