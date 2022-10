Falso que contenido en WhatsApp y Facebook deje de ser privado (22:30 h)

Específicamente, esta publicación en Facebook fue compartida más de 4,8 mil veces, según los datos aportados por la propia red social.

El posteo fue compartido el último 27 de agosto indicando como «mañana» la fecha a partir de la cual comenzarían a regir los supuestos cambios.

Sin embargo, este tipo de desinformación que asegura que la plataforma de la red social podrá «usar» los contenidos que se suben en ella, circula desde al menos 2012 y ya ha sido verificada por diversos factcheckers como Chequeado, medio cofundador de Factchequeado.

¿Qué dice Facebook al respecto?

En ese sentido, escribir un «No Autorizo» en el perfil es ineficaz para impedir que Facebook utilice la información personal, principalmente porque dicha red social no tiene derechos de autor sobre ese contenido. La plataforma desmintió el rumor en su fanpage en español el 26 de noviembre del 2012.

De acuerdo a la empresa, los usuarios eligen qué publicaciones compartir con qué público. “Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Facebook y puedes controlar cómo se comparte a través de la configuración de la privacidad y de las aplicaciones. Así es cómo funciona y no hay ningún cambio”, explicó la red social en un apartado de su plataforma titulado «Tú tienes el control».

La última actualización de los términos y condiciones de WhatsApp corresponde al pasado 9 de agosto. Allí, el blog oficial de la aplicación explica: “WhatsApp protege las llamadas y los mensajes personales de los usuarios con cifrado de extremo a extremo predeterminado para que solo el destinatario correspondiente pueda escucharlas o verlos”.

Desde 2016, incorporó el cifrado de extremo a extremo en la plataforma por el que ni WhatsApp ni Facebook pueden ver o escuchar mensajes, conocer ubicaciones o compartir contactos. El sistema asegura la privacidad de las comunicaciones, ya que los mensajes están encriptados con una clave que solo el emisor y el receptor pueden decodificar.

En este contexto, explica que se agregan nuevas funciones de seguridad como salir de los grupos en silencio, elegir quién puede ver que estés en línea y bloquear la posibilidad de capturar la pantalla para mensajes destinados a ser vistos por única vez. Ninguna característica que permita afirmar que el contenido dejará de ser privado, tal como expresa falsamente el contenido viral.

Además, en la Política de Privacidad se especifica que los mensajes no son accesibles para WhatsApp ni otras compañías, a menos que el propio usuario decida compartirlos o hacerlos públicos. Los únicos mensajes que se guardan en los servidores de la compañía son aquellos que no se pueden enviar inmediatamente (por ejemplo, por falta de cobertura). Estos se guardan encriptados durante 30 días, por lo que no son legibles.

Cadenas con desinformaciones similares también fueron verificadas por los sitios de fact checking Maldita, el otro medio cofundador de Factchequeado, y La República.

