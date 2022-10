Falsa, carta de titular de Sedena a favor de implicado en caso Ayotzinapa: AMLO (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que es falsa la presunta carta que le envío el titular de la Sedena para interceder por uno de los militares implicados en el caso Ayotzinapa.

Cuestionado sobre la filtración de una presunta carta que le habría enviado el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para interceder por el capitán Martínez Crespo, López Obrador dijo:

“No, me ha hecho ninguna solicitud. No, no, si salió eso es falso (…) eso que me estás diciendo es falso”.

Diversos medios han reportado -con base en la filtración de documentos de la Sedena por parte del grupo de hackers “Guacamaya”- que Sandoval González habría enviado una carta al Presidente en la que aboga por el capitán, acusado de delincuencia organizada.

A este respecto, López Obrador enfatizó que el documento es falso -no así el resto de la información filtrada- pero que la intención con temas como el de la carta es resultado de que algunos “no quieren que se aclare”:

“No quieren que se aclare para seguir administrando el conflicto en contra de nosotros, así de sencillo”.

24 Horas

