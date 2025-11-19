Falleció la señora Soledad Huerta Sánchez (09:00 h)

2025/11/19  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. ADNsureste.info se une a la pena que embarga a la familia Aguilar Huerta por el sensible fallecimiento de la señora Soledad Huerta Sánchez, luego de librar una larga batalla contra una enfermedad que la aquejaba.

Su ausencia deja un profundo vacío en los corazones de sus seres queridos, por lo que elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso, abrazamos con cariño a Don Gonzalo, hijos, nietos y bisnietos.

Rogamos a Dios les de la fortaleza necesaria para superar este momento difícil.

Descanse en paz.

El duelo se recibe en la agencia funeraria de Naser, ubicada en la calzada Héroes de Chapultepec núm.1125 de la colonia Reforma.

