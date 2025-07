Falleció el actor Julian McMahon (18:00 h)

Estados Unidos, 4 de julio. El actor Julian McMahon, famoso por interpretar al Doctor Doom en “Los 4 Fantásticos”, falleció el miércoles tras una batalla contra el cáncer, según confirmó su esposa Kelly McMahon.

El Doctor Doom perdió la batalla, pro ahora no fue contra Los 4 Fantásticos. Otro legendario actor de Hollywood deja el plano terrenal y se une a otras estrellas, como el fallecido Michael Madsen: se trata de Julian McMahon, quien falleció esta semana.

McMahon tenía 56 años al momento de morir. Su esposa Kelly compartió un comunicado al medio estadounidense Deadline para comunicar el deceso del actor.

“Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció en paz esta semana. Julian amaba la vida, a su familia, sus amigos. Amaba su trabajo y a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible”, expresso Kelly.

¿Qué le pasó a Julian McMahon? Esta es la causa de muerte

De acuerdo con la misma carta que escribió su esposa, el actor australiano Julian McMahon llevaba un tiempo luchando contra el cáncer, aunque no especificó en qué parte del cuerpo lo padecía.

Julian McMahon murió a causa de cáncer. (Foto: Shutterstock)

Lo que sí pidió Kelly Paniagua, con quien el actor se casó en 2014, es que le otorguen a la familia privacidad para vivir el duelo por el fallecimiento de Julian.

“Pedimos apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar su pérdida en privado. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian trajo alegría sigan encontrando alegría en la vida. Agradecemos los recuerdos”, agrega en su mensaje.

¿Quién era Julian McMahon?

Julian McMahon fue un destacado actor y modelo australiano que dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Conocido por sus papeles icónicos en series como Charmed y Nip/Tuck, así como por su interpretación del villano Doctor Doom en la película Los Cuatro Fantásticos, su carrera estuvo llena de éxitos y desafíos.

Desde joven, mostró interés por el modelaje, lo que lo llevó a desfilar en importantes capitales de la moda como Milán, Nueva York, Roma y París.

Carrera profesional de Julian McMahon como actor

La carrera de McMahon comenzó en la TV australiana con la telenovela The Power, the Passion en 1989. Sin embargo, su primera gran incursión en la televisión estadounidense fue en la serie Another World, donde interpretó a Ian Rain de 1993 a 1995. Su participación en esta serie marcó el comienzo de una exitosa carrera en Hollywood.

Julian McMahon fue villano en la película de ‘Los 4 Fantásticos’, en 2005. (Foto: YouTube mysterio2010)

Uno de sus papeles más recordados fue como Cole Turner en Charmed, una serie que se emitió de 2000 a 2006. En ella interpretó a un demonio que se convierte en el interés amoroso de la protagonista, lo que le valió reconocimiento y una base sólida de seguidores.

En 2003, McMahon se unió al elenco de Nip/Tuck, donde interpretó al Dr. Christian Troy, un cirujano plástico carismático y egocéntrico. Su actuación en esta serie le valió una nominación al Globo de Oro en 2005 como ‘Mejor Actor en una Serie de Televisión Dramática’.

En el cine, McMahon tuvo un papel destacado como Doctor Doom en Los Cuatro Fantásticos (2005) y su secuela, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer (2007). Estas películas de superhéroes le brindaron una nueva audiencia y expandieron su reconocimiento a nivel mundial. Además, participó en otros proyectos cinematográficos como Premonition (2007) junto a la actriz Sandra Bullock y RED (2010).

Su último papel fue en la serie The Residence, donde interpretó al primer ministro australiano, un homenaje a su padre.

