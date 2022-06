Fallece Eva Mange Márquez, abuela de Thalía y Laura Zapata, a los 104 años (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de junio. La noche de este viernes 24 de junio, Laura Zapata y Thalía confirmaron a través de un comunicado el fallecimiento de su abuela, la señora Eva Mange Márquez, a los 104 de edad. Las causas todavía son desconocidas.

Mientras Thalía se limitó a acompañar dicho comunicado con un par de emojis -uno de unas manos juntas simulando una oración y el otro de un corazón roto-, Zapata escribió un breve texto.

“Ya voló mi amada abuela Eva. Buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…” compartió en su cuenta de Twitter.

En el comunicado, se pide compresión a la familia de la señora Mange Márquez, quienes están pasando por un difícil momento. “Hasta siempre amada abuela, gracias por todo, gracias por tanto”, agregaron en la esquela.

El estado de salud de Eva Mange Márquez

La señora Eva había enfrentado algunos problemas de salud en los últimos años; uno de ellos fueron las múltiples heridas provocadas por los malos tratos que recibió mientras estaba en el asilo Le Grand Senior Living, por lo que necesitó cuidados muy específicos, los cuales le brindó Laura Zapata en su hogar.

Desde hacía más de un año, se encontraba en proceso de recuperación por todo lo que vivió dentro de la casa de adultos mayores y, en abril pasado, Zapata refería que su abuela se encontraba muy bien, y que ya casi sanaban todas las heridas que le provocaron.

Sin embargo, hace un mes, la villana de telenovelas informó en sus redes sociales que se encontraba en el hospital con su abuela, y pedía entre sus seguidores donadores de sangre, pues se encontraba con un cuadro de anemia severo.

“Aquí estamos en el proceso. Agradecemos de todo corazón sus oraciones. Gracias, gracias, gracias por el cariño”, escribió Zapata en mayo pasado.

Por su parte, Thalía no había tenido la oportunidad de visitar a su abuela debido a la pandemia, que no le permitía salir de Estados Unidos, país done reside. Sin embargo, apoyaba a su hermana económicamente para que la señora Mange Márquez tuviera los cuidados necesarios para su pronta recuperación.

El Financiero/Foto:Cuartoscuro

