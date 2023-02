Fallan Facebook e Instagram esta tarde (16:56 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. No eres tú, es Instagram. Si has visto muchas veces la misma historia, o tu video no se carga para ser publicado no es una falla en tu red de telefonía o en tu smartphone, sino en la aplicación en lo que ha sido una caída en las aplicaciones de Meta.

Usuarios de distintas partes del reportaron la tarde de este miércoles que tanto Instagram como Facebook han presentado fallas dentro de las que están errores en la página principal, historias cortadas o fallas en las estadísticas de los creadores de historias.

Las fallas fueron reportadas en otras redes sociales como Twitter. Algunos de los problemas incluso llegaron al inicio de sesión impidiendo que usuarios pudieran acceder a sus cuentas.

Según un reporte de la agencia Reuters, más de 12 mil usuarios de Facebook reportaron el error y 7,000 más lo hicieron en Instagram, esto de acuerdo a Downdetector.com.

Los problemas también afectaron al servicio de mensajería de Facebook, Messenger.

Reuters solicitó la aclaración de Meta, empresa dueña de Facebook e Instagram, sin obtener respuesta hasta ahora.

