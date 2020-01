Extorsión y secuestros tareas para el nuevo Fiscal: Jorge Marcelino Alejo (22:15 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de enero. Ante la proximidad de un nuevo Fiscal poblano, por la convocatoria que lanzó el Congreso del Estado tras aceptar la renuncia de Víctor Carrancá Bourguet, se anticipa que el sector empresarial verá acciones que erradiquen delitos como “cobros de piso”, secuestros, extorsiones…Y no soslayamos atracos a empresas y robos de unidades cargadas de mercancía en carreteras, todos le son perjudiciales…PERO extorsión y secuestros reclaman atención inmediata, porque van en aumento y se escuchan quejas en varios municipios de la entidad…

Con un nuevo Fiscal, dadas las pérdidas económicas –y hasta humanas- que se causan a la planta empresarial, se espera aplicación de estrategias que asesten severos golpes a la delincuencia…DESDE la Fiscalía General del Estado, deberán dictarse acciones de inteligencia que fortalezcan la procuración de justicia, para rescatar a las empresas que generan empleo, de los crímenes que las tienen azoradas, pues lo mismo son víctimas industrias que prestadores de servicios…ESTREMECE que en plenas calles citadinas, se tengan atracos, balazos y se derrame sangre, como también, la extorsión y secuestros van socavando a las fuentes de empleo…

Para garantizar la seguridad se reclama un Fiscal que ame a Puebla, que sea poblano y que esté empapado del tejido que tiene la procuración de justicia, pues vemos que es difícil coordinar acciones entre gobiernos federal, estatal y municipal…

Puebla debe recuperar esas condiciones de seguridad, sociales y económicas que propicien la sana convivencia y progreso económico, que se ven frustradas por secuestros y extorsiones que sufren empresarios…Y que las más de las veces, no se denuncian por desconfianza en autoridades policiacas…

Si se cuenta con nuevo Fiscal, se avizora etapa diferente en la Fiscalía General del Estado, que a su vez, ayudará a la planta empresarial a liberarse de delitos que desequilibran sus estados financieros, que en muchos casos, les impide la creación de empleos…

M E M O R A N D U M

PRIVATIZACIÓN

No sorprende que Héctor Durán como director de Agua de Puebla, recalque que la empresa recibió en concesión (no utiliza la palabra privatización) la administración del agua potable del gobierno Morenovallista…EN enero 2020 no le impresiona la amenaza –digamos latente- de revocar esa concesión…TIENE relación de respeto con el Gobernador Miguel Barbosa y la Primera Regidora Claudia Rivera…Al reunirse con la AMPEP, Durán, simplemente se complace en decir que sigue trabajando…

Cuál será el futuro de la tan manoseada reprivatización del agua…¿YA no será tema en venideras campañas políticas? …PORQUE no se ve que vaya en serio…

O ¿Será sorpresa?

DINERO

No ignoramos cifras del Inegi sobre bajas ventas al menudeo en diciembre último…LA disminución fue entre 1.4 y 1.7 %…POR Internet, televisión y folletos de plano descendieron 12.2 %, domésticos 8.3 %…POR el contrario, ventas de abarrotes solo crecieron 0.7 %…

Qué pasó con el dinero que no se movió en compras en dicho mes, acaso se guardó porque no se vislumbra repunte económico…

joma61@hotmail.com

Compartir