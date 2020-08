Extitulares de Salud alertan de retroceso (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. Los exsecretarios de Salud, José Ángel Córdova, José Narro Robles y Salomón Chertorivski, alertaron del probable retroceso en materia sanitaria si el gobierno federal decide modificar la estructura del sistema de Salud en el país, a través de la desaparición de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y de la subordinación del Consejo de Salubridad General y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Es otra muestra de que vamos para atrás, tal como ocurrió con el Seguro Popular, pues se desmanteló una institución que funcionaba bien y se construyó otra que en la actualidad no tiene ni reglas de operación”, dijo Córdova Villalobos, secretario de Salud durante la administración del panista Felipe Calderón.

El exfuncionario se refiere al Insabi, un organismo de reciente creación que sustituyó al Seguro Popular, la apuesta del expresidente Vicente Fox para garantizar atención médica universal.

›En tanto, José Narro Robles, secretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró que sería “una infeliz ocurrencia, una más de este gobierno”. Sin embargo, el también exrector de la UNAM dijo que no conoce ningún proyecto para realizar las modificaciones y tampoco le consta que se hubiera celebrado reunión alguna.

“Le digo en el supuesto que así sucediera y porque usted me lo pregunta”, destacó.

De acuerdo con información de los periódicos Reforma y El Economista, en una reunión realizada el 27 de julio en la Secretaría de Salud, el titular del Insabi, Juan Ferrer, informó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador alista reformas para modificar el andamiaje institucional en materia de salud y la modificación del sistema regulatorio con la desaparición de la Cofepris, que tentativamente pasaría a la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y la desaparición de la Conamed.

Respecto al Consejo de Salubridad General (CSG), Córdova, quien era titular de Salud durante la pandemia de influenza A-H1N1 de 2009, dijo que dicho órgano era la máxima instancia de deliberación en materia de protección de salud, pero “ahora se le ha desdeñado”.

Señaló que en el CSG convergen autoridades de Salud, universidades y centros de investigación, y era el cuerpo colegiado más importante para trazar la ruta del país ante contingencias sanitarias, pero ahora “se le convoca esporádicamente” y se reunió 20 días después de que se detectó el primer caso de Covid-19 en México

“No se acaba de malograr una cosa (el Insabi), cuando ya tenemos un nuevo experimento”, sentenció.

El Consejo de Salubridad General tiene más de 175 años de historia, si se considera el Consejo Superior de Salubridad como su antecedente, y el mandato constitucional de calificar nuevas enfermedades y realizar vigilancia epidemiológica.

Es absurdo que un organismo de tal magnitud y jerarquía quedará subordinado a una entelequia que se llama Insabim que no ha podido atender los asuntos que atendía el Seguro Popular y que meses después sigue sin contar con todo el andamiaje normativo”, aseguró.

En su cuenta de Twitter, Salomón Chertorivski, secretario de Salud entre 2011 y 2012, dijo que “si va en serio (la desaparición de órganos reguladores), demostrarían una vez más su temeraria ignorancia, su toma de decisiones sin base en evidencia ni diagnósticos y una, cada vez más, alarmante vocación de destrucción institucional”.

La Cofepris se queda: AMLO

Por la mañana, en su conferencia diaria, López Obrador aseguró que no desaparecerá la Cofepris: “es muy importante, es la encargada de comprobar sobre la calidad de los medicamentos, de los equipos médicos, es fundamental”, dijo desde Baja California Sur.

Al respecto, Córdova Villalobos recordó que la comisión ya formó parte de la Secretaría de Salud, pero se desincorporó por la cantidad de asuntos que maneja y el nivel de especialización que demanda, entre ellas, certificar la calidad de los medicamentos.

La Cofepris es un baluarte de México, porque de su trabajo depende la salud de los mexicanos. No sólo se trata de garantizar el abasto de medicamentos, sino vigilar su calidad con evidencia científica”, dijo el exfuncionario, al subrayar que el trabajo de la comisión se vuelve fundamental ahora que se podrán importar medicinas de mercados de los cuales no se tiene constancia de su control de calidad.

“Sería lamentable que se debilite a Cofepris, ojalá que no prospere esta idea”, agregó Córdova, quien recordó que la dependencia no sólo se encarga de vigilar la calidad de los fármacos que se distribuyen en México, sino que además supervisa bebidas alcohólicas, tabaco, pesticidas, entre otros. Hasta la fecha hay 22 mil solicitudes de registro detenidas que la comisión no ha logrado desahogar.

el dato. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), fue creada durante la gestión como secretario de Salud de Juan Ramón de la Fuente (1994-1999), quien actualmente es representante de México ante la ONU.