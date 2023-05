Expira plazo judicial para que Senado elija comisionado del INAI; no cumplió (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de mayo. Este miércoles se cumplió el plazo de tres días hábiles que impuso la , jueza Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa, para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado elabore la propuesta de los candidatos a ocupar el puesto a comisionado del INAI, pero una vez más los legisladores no acataron el mandato judicial pues ni siquiera hay acuerdos para convocar a periodo extraordinario.

La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, recordó que han pasado 54 días sin quórum, donde no se han realizado 7 sesiones del Pleno y con ello hay 4,498 recursos pendientes de votación

En este contexto, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, rechazó que se merme el derecho de la ciudadanía a la transparencia y negó la posibilidad de que el Poder Judicial pueda sancionarlos por no acatar la sentencia del mencionado juzgado.

“¿Porqué nos van a sancionar? No hay desacato, lo sometimos a votación en su momento y no se pudo… no pueden sancionarnos a menos que haya una norma no escrita de los jueces en la Constitución”, retó el presidente del Senado.

El pasado 19 de mayo Celina Quintero Rico, jueza Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa, otorgó tres días hábiles a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado para elaborar la propuesta de los candidatos a ocupar el puesto a comisionado del INAI, a reserva de que se hagan acreedores a una multa.

Dentro del amparo 1714/2022, la juzgadora apremió a la Permanente a elaborar la propuesta y llamar a un periodo extraordinario de sesiones, en el que se debe ocupar la segunda vacante de las tres que están vacías en el instituto.

Esta es la segunda suspensión otorgado por la juzgadora para que se nombren a los comisionados faltantes del INAI. La primera fue ordenada a principios de mayo con la que la jueza pidió que se nombre al reemplazo de Francisco Acuña.

El presidente del Senado y de la Permanente, Alejandro Armenta, desestimó esta resolución y aseveró que respeta el actuar de los jueces, siempre que no vulnere el derecho que tienen los legisladores de realizar sus actividades legislativas.

Por ello le recordó a la juzgadora que el l Senado y la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo, tienen tiempos, así como el Poder Judicial tiene tiempos.

“Cada quien que cumpla con sus tiempos”, aseveró.

Reconoció que hay una sanción que está en puerta si no atienden esta resolución y aseveró que la atenderán en su momento.

“¿Por qué nos van a sancionar? Es lo que no entiendo”, dijo

–Hablan de una omisión.

— No hay desacato. Nosotros cumplimos con someter a votación. ¿Por qué nos van a sancionar si no tenemos una iniciativa para un periodo extraordinario?, retó

Crónica

