Exige Confederación Libertad nulidad de acuerdos ente gobierno y sindicatos tras exclusión (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. Líderes y agremiados a la Confederación Libertad protestaron esta mañana frente a Palacio de Gobierno para exigir la nulidad de acuerdos que firmó la Secretaría de Gobierno con sindicatos transportistas.

La liderasa de la gremial, Guadalupe Díaz Pantoja, dijo que en los acuerdos suscritos no tomaron en cuenta a Confederación Libertad, uno de los gremios más grandes del estado, lo que está generando tensión entre la base trabajadora.

“Como no estamos, los otros se sienten con el derecho de decirle a nuestros agremiados que no van a tener trabajo, que no los quieren cerca”, dijo, por lo que pidió a Jesús Romero, secretario de Gobierno realicé nuevos acuerdos sin excluir a los grupos.

Guadalupe Díaz, dijo que de no hacerlo podría generar conflictos entre los sindicatos, hecho que buscan evitar, ya que existen antecedentes de cómo otros líderes han usado esos acuerdos para sus beneficios y han amedrentado.

“Nosotros en los 40 años que llevamos somos un sindicato pacífico, hoy venimos aquí a protestar sin afectar a nadie, lo que queremos es la nulidad y se hagan nuevos acuerdos”, comentó.

También señaló que el gobernador Salomón Jara quien recorre el estado ha visto la presencia de Confederación Libertad en las regiones, lo que demuestra que son un gremio consolidado.



