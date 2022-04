Exhortan SSO a llevar a cabo una crianza respetuosa, afectiva y sin violencia en la infancia (14:30 h)

Por lo cual, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), exhortan a la ciudadanía a fomentar el respeto a los derechos de las y los menores de edad, así como llevar a cabo una crianza respetuosa y afectiva, con espacios seguros para el adecuado desarrollo y bienestar de este sector.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Maltrato Infantil que se celebra cada 25 de abril, la responsable de este Componente de la institución, precisó que el atender, evitar y concientizar sobre este problema de salud pública desde el seno familiar, constituye una estrategia efectiva para reducir las consecuencias a corto, mediano y largo plazo.

Explicó que la violencia hacia la infancia es cualquier acto de maltrato físico, psicológico, sexual, de negligencia, descuido o abandono, en la gran mayoría pueden tener signos evidentes como golpes o heridas.

Sin embargo, una agresión va desde la omisión deliberada hacia los cuidados básicos de las y los menores, como: no tener un control nutritivo en su alimentación, no brindarles atención médica ante señales de enfermedad, no aplicarles las vacunas de acuerdo a su edad, con estas acciones se les está negando la oportunidad de tener un futuro con salud.

Enfatizó que se requiere del compromiso de las familias para romper ciclos de violencia, ya que en la mayoría de casos los padres y madres que padecieron agresiones en la infancia, tienden a desarrollar los mismos patrones conductuales de adultos.

Dentro de este contexto, México se ubica entre los tres primeros lugares a nivel mundial en maltrato infantil y ocupa la sexta posición en homicidios en este sector; las cifras muestran que en promedio tres cuartas partes de las y los menores de 18 años en el país han sufrido algún tipo de disciplina que involucra violencia, agregó.

En este sentido, la funcionaria especialista en psicología subrayó que los SSO fomentan, capacitan e imparten sesiones informativas, conocimientos y técnicas de crianza respetuosa, afectiva y segura, principalmente dirigidas para madres, padres y tutores de menores de 10 años, en todos los Centros de Primer Nivel de Atención, con la finalidad de asegurar bienestar en todos los ámbitos de la infancia.

Además, se ha fortalecido la capacitación constante para personal en los Centros de Salud, en la detección y atención oportuna de signos y síntomas de maltrato infantil, así como la referencia a centros especializados para su tratamiento y seguimiento.

Recomendó a las madres y padres de familia en caso de tener conductas violentas acudir a asesoría y apoyo psicológico en la Unidad Médica más cercana, para poder canalizar estas acciones y gestionar sus emociones de una manera positiva en beneficio tanto de la persona como de su circuló cercano.

Asimismo, en caso de tener sospecha o saber de un menor de edad que sufra abuso o cualquier tipo de violencia se denuncie en la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, ubicada en San Raymundo Jalpan, o llamar al 951 133 9001, la denuncia puede ser de manera anónima.