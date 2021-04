Exhiben video de maestra que supuestamente no recibió dosis de vacuna anticovid en Nuevo León (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de abril. El día de hoy arrancó la campaña de vacunación contra Covid-19 en maestros de Nuevo León, aunque en redes sociales circula un video en el que supuestamente una maestra no habría recibido la dosis.

Según informó el gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, la Secretaría de Salud de Nuevo León está llevando a cabo la inmunización del sector educativo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“Han sido convocados más de 5 mil empleados de los Centros de Atención Infantil, guarderías y personal administrativo y de apoyo a la educación”, detalló El Bronco.

De acuerdo con información de Telediario, sería la docente de nombre Ariana Ávalos quien realizó la denuncia, ella es maestra de guardería en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey. Al darse cuenta de que no fue inoculada, reclamó, pero la acusaron de realizar un montaje.

“Una persona habló con el doctor de la O y me lo pasaron ahorita mismo en una llamada a él y me dijo que era un fotomontaje, o sea que era un fotomontaje que yo había mandado y que si me habían aplicado la vacuna. Cómo dicen que es un fotomontaje, lo están viendo ahí (la aplicación) en que momento me voy a editar un video”, explicó Ávalos.