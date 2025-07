Exhiben otro video de “Lady Racista” al ordenar a sus hijos grabar el altercado: “Son indios, nacos, grábalo” (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de julio. Surgió un nuevo video desde otra perspectiva del momento exacto cuando la mujer que ofendió a un policía de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc, ordenó a sus hijos grabar todo el altercado con sus teléfonos celulares, los cuales se enfrascaron en otra discusión.

La mujer se hizo viral en las redes sociales al ser grabada cuando ofendió con insultos racistas y clasistas a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, por lo cual fue apodada como “Lady Racista” que enfureció porque se iba a ser sancionada en la colonia Condesa, donde aseguraron testigos en las redes.

El pleito creció cuando la mujer se negó a que le colocaran la llamada “araña” que coloca la policía de tránsito a las llantas de los carros para multar a los automovilistas que estén mal estacionados. “No me estés insultando, pinche negro, no me estés insultando”, exigió la señora al uniformado.

Uno de los jóvenes acusó que los que lo grababan estaban ebrios

Cuando el policía respondió a la mujer: “Hasta racista eres”, la señora respondió: “A huevo, odio a los negros como tú. Los odio”. El altercado incluyo dos jóvenes que se presumen son hijos de la mujer, quien les pidió que grabar todo lo que sucedía mientras gritaba ya a bordo de su automóvil Mercedes Benz:

“Son indios, nacos… Grábalo, grábalo, grábalo”: Lady Racista.

En el otro video se ve a los dos jóvenes bajar del carro para discutir con el policía y con la persona que documentó el momento de tensión, quien los calificó como clasista y acusó que no saben estacionar un automóvil. “Que vean, que vea toda la gente”, dijo el hombre que grababa.

“Tranquilo, cálmate eh, me sé todos los pinches artículos”, dijo uno de los hijos de la mujer que es menor de edad, según dijo su acompañante. El policía no dejó de hacer su trabajo mientras respondía al joven: “Grita lo que quieras”.

Mientras el otro joven dijo que su presunto hermano era menor de edad, la persona que grababa lo cuestionó si eso le permitía gritar. Tras decirse seguir con la discusión, el joven afirmó que el hombre que lo grababa estaba en estado de ebriedad; sin embargo, no era así y siguieron peleando hasta que se cortó el video.

