EU ordena cancelar visa a política morenista por vulgar posteo en redes: “no son bienvenidos” (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de junio. Una publicación en redes sociales desató un nuevo escándalo diplomático. Melissa Cornejo, política mexicana, compartió una imagen con un mensaje ofensivo hacia Estados Unidos, lo que provocó una respuesta directa del vicecanciller estadounidense, Christopher Landau, quien informó la cancelación inmediata de su visa.

“Métanse mi visa por el culo”, escribió la política

Cornejo publicó una imagen que hace referencia a recientes protestas contra el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en Los Ángeles.

En ella se observa a un hombre ondeando una bandera de México frente a un vehículo calcinado con las palabras “Fuck ICE” pintadas sobre la carrocería. La escena también incluye otra bandera, aparentemente de Honduras, en segundo plano.

Acompañando la imagen, la política, quien es Consejera Estatal de Morena en Jalisco, escribió: “¡Viva la raza y métanse mi visa por el culo!”, una frase que causó indignación en redes sociales y llegó hasta funcionarios del gobierno estadounidense.

“No tienen visa y presumen desprecio por ella”

La respuesta de Christopher Landau no tardó en llegar. A través de su cuenta oficial, el vicecanciller de Estados Unidos señaló:

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar.”

Además, subrayó que este tipo de mensajes y actitudes son inaceptables para el gobierno de su país:

“Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (‘Fuck ICE’) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país.”

Respuesta de Christopher Landau a política mexicana (@melishcs)

“Es una fantasía”: Melissa Cornejo

Tras la contundente respuesta de Christopher Landau sobre la visa, Cornejo decidió volver a entrar en el conflicto, y dijo: “Qué fantasía que me funen los yankees”, junto a un stricker de corazón.

Qué fantasía que me funen los yankees. https://t.co/KiiiUG9Bc7 — Melissa Cornejo (@melishcs) June 12, 2025

Su publicación sigue activa en redes sociales, donde ha generado opiniones divididas entre quienes la respaldan por expresar un rechazo a las políticas migratorias de EE. UU., y quienes critican el lenguaje y la violencia implícita en el mensaje.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir