EU no quiere ‘abrazos’: senador propone retirar visas a funcionarios que no persigan al narco (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. Bob Menendez, senador demócrata, propuso retirar visas a todos aquellos funcionarios mexicanos que no combatan a los cárteles de la droga, esto durante una entrevista concedida al programa ‘Meet The Press’, emitido por la cadena estadounidense NBC, donde también ofreció su punto de vista sobre si estas organizaciones delictivas deben ser consideradas como grupos terroristas.

Al ser cuestionado acerca de si designar a los cárteles como terroristas ‘entorpecería’ el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos, Bob Menendez consideró que darles esa nueva designación “no va a cambiar nada”, pero hizo una serie de cuestionamientos sobre lo que se puede hacer de manera bilateral.

La pregunta es: ‘¿Cómo vas por los cárteles?, ¿Cómo secas su dinero?, ¿Cómo vas tras sus liderazgos?, ¿Cómo los encarcelas?, ¿Cómo se niegan visas a funcionarios mexicanos que no estén involucrados en la persecución de grupos criminales?”, consideró Menendez.

Durante la entrevista con el periodista Chuck Todd, Menendez se mostró poco interesado en que los cárteles sean considerados como organizaciones terroristas, “estoy más interesado en hacer algo que destruya a los cárteles que simplemente nombrarlos, eso en si mismo no significa nada”, recalcó.

El senador demócrata se mostró a favor de “secar” a los cárteles, a través de quitarles sus recursos, mismos que usan para financiar otras actividades ilícitas como comprar armamento y equipo táctico. Esto contrasta con las iniciativas presentadas por los republicanos, quienes buscan que los grupos criminales de México sean catalogados como terroristas.

Dan Crenshaw y Mike Waltz, ambos congresistas republicanos, presentaron una iniciativa para autorizar el uso de la fuerza en contra de los cárteles mexicanos, así como asignar recursos al gobierno de Joe Biden y enfrentar a las organizaciones delictivas con un sofisticado aparato de inteligencia; ambos negaron que busquen intervenir o siquiera invadir México.

En el espacio ‘Meet The Press’, Menendez también habló acerca de la política fronteriza que implementa el actual gobierno de Joe Biden: consideró que se necesita agilizar el programa de solicitudes de asilo y trabaja de manera directa con el gobierno mexicano, a quien catalogó como “parte de la solución”.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso de los Estados Unidos, Menendez, aprovechó el espacio para catalogar a Venezuela, Nicaragua y Cuba como las únicas dictaduras que existen en Latinoamérica. Y en cuanto a política interna, condenó los hechos violentos en el Capitolio, ocurridos el 6 de enero de 2021.

Acerca de su iniciativa para retirar la visa a los funcionarios mexicanos que no estén involucrados en la lucha contra el narcotráfico, Menendez no explicó cuáles serían los mecanismos que usarían para tal fin; hasta ahora no se ha presentado una iniciativa similar en el Congreso de los Estados Unidos.

Información y foto de:https://www.radioformula.com.mx/

