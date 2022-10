Estudiantes intoxicados en Bochil consumieron drogas de manera involuntaria, confirman víctimas (10:00 h)

“Me dijeron que lo fuera a rellenar en un tambo que hay ahí cerca, lo fui a rellenar de eso, me tomé casi, todo el agua. Ya al ratito me sentía muy mal. Me dolía toda mi cabeza, tenía yo mucho asco, me picaba mucho mi cara, después me fui a vomitar. Llegó mi mamá y me encontró muy mal, me trajo mi mamá aquí al doctor, le dijo que tenía una intoxicación por drogas y ya de ahí ya no me acuerdo que pasó” narró la joven.