Estrategia de “abrazos no balazos” de AMLO fue un fracaso: embajador de EU en México (17:08 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de noviembre. El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la estrategia de “abrazos y no balazos” implementada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador fue un fracaso y que el Gobierno de México niega la realidad de la inseguridad en el País. Las estadísticas delictivas con las que se dice al pueblo de México que todo está bien, sostuvo en conferencia de prensa, no muestran la realidad, pues la realidad es el ganadero asesinado ayer en Sinaloa y el párroco ultimado a balazos en Chiapas hace unas semanas.

“Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos, es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder, no viven en seguridad. Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México”, sostuvo.

Salazar, quien en los próximos meses seguramente dejará la representación diplomática en México ante el triunfo de Donald Trump, reprochó que López Obrador por cuestiones ideológicas rechazó la ayuda financiera de Estados Unidos para combatir al crimen.

“¿Qué pasó con el gobierno anterior? Sus sistemas, agencias, todos aprobaron 32 millones de dólares para ayudar a México en lo de la seguridad, pero lo pausaron, lo pararon, lo detuvieron y todavía está detenido. Entonces eso no es buen ejemplo de cómo se tiene que trabajar como socios”, acusó.

Salazar advirtió que la austeridad republicana puede generar mucho daño a la seguridad, pues si no se paga bien a los policías se les deja a merced de la corrupción del crimen organizado.

“Lo que espanta a uno, es que no va a haber la inversión que se requiere en México para, de veras, llegar a un tiempo donde la inseguridad que existe se va a resolver”, expuso.

Salazar dijo que espera que la Presidenta Claudia Sheinbaum corrija el rumbo, que invierta en seguridad y se coordine tanto con los Estados Unidos como con las entidades del país.

“La seguridad es lo más importante, la seguridad es la bisagra de una democracia y el pueblo de México merece vivir sin miedo”, sostuvo.

Reforma

