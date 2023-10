‘Esto sí, esto no’: Policías en Acapulco deciden qué se puede llevar de las tiendas (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. En Acapulco, una ciudad sin agua ni electricidad ni gasolina, donde desde el paso del huracán Otis orilló a la gente desesperada a llevarse artículos de primera necesidad de los comercios dañados, el policía estatal Raúl Gallardo vigilaba una montaña de excedentes.

Gallardo explicó la distinción que han hecho las autoridades — en algunos casos — para determinar qué se puede llevar y qué acaba en su pila.

La gente puede agarrar “lo que se puede consumir”, como agua, atún o mayonesa, pero no se permite sacar artículos caros, como electrodomésticos, afirmó girándose para señalar los frigoríficos que tenía detrás.

“Lo que no está dentro de la canasta de productos básicos, no se puede llevar”, explicó.

Acapulqueños no esperaron a que llegara la ayuda de AMLO

Residentes sentados delante de una entidad bancaria, sin ventanales y con los cajeros destrozados, dos días después del paso del devastador huracán ‘Otis’. (Marco Ugarte/AP)

A pesar de las promesas del Gobierno de que la ayuda estaba en camino a lo grande, la gente no esperó.

Los desesperados residentes de Acapulco vaciaron las tiendas más grandes de la ciudad en tres días. No fue un fenómeno aislado en un vecindario concreto ni se realizó al amparo de la oscuridad, sino que fue algo generalizado y a la vista de las autoridades, que reconocieron que no tenían recursos ni, en la mayoría de los casos, la voluntad de intervenir.

Esto es, en parte, el resultado de una reacción gubernamental retrasada por el fortalecimiento históricamente rápido de un meteoro que nadie anticipó que pasaría de ser una tormenta tropical a un catastrófico huracán de categoría 5 en apenas 12 horas.

También es la continuación de la estrategia de las autoridades federales de abordar los problemas — violencia del narcotráfico, desastres naturales — con personal, pero no necesariamente con las herramientas para resolver la situación.

Saldo oficial se mantiene en 27 muertos… pero hay muchos desaparecidos

Edificios rodeados de escombros tras el paso del devastador huracán Otis, de categoría 5, en Acapulco. (Felix Marquez/AP)

Cientos de residentes seguían buscando a sus familiares durante el viernes 27 de octubre.

Gallardo se mostró evasivo sobre si los artículos que él y otros policías y soldados de la Guardia Nacional estaban custodiando en un estacionamiento situado en un cruce de una avenida principal habían sido incautados o abandonados por su peso.

Había cajas y cajas de cerveza; un gran sillón reclinable de color morado; una silla de escritorio con ruedas; un asiento rosa y botellas y botellas de whisky escocés.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reprendió suavamente a los habitantes de Acapulco para que no se excendan.

“Decirle a la población que nos ayuden en la organización y en mantener el orden, que no se quieran aprovechar los que siempre sacan o buscan sacar provecho personal, que no se les permita y que tengan confianza, que todos van a ser apoyados, que cuentan con nosotros”, dijo en su conferencia del 27 de octubre.

No es que las baldas de los comercios estuviesen vacías, es que, en algunos casos, las propias estanterías y las escaleras que permitían a los empleados reponer los productos en ellas, habían desaparecido.

Por toda la ciudad se podía ver a gente empujando carros de la compra llenos de productos. Había artículos de gran tamaño amarrados a los techos de los autos. Un hombre en una motocicleta tiraba de un trineo improvisado cargado de lo que parecía ser ropa de cama por una calle llena de lodo.

No había gasolina, no porque no hubiese combustible, sino porque no había electricidad para hacer funcionar los surtidores. El viernes, cientos de personas se agolpaban en el exterior de un supermercado en un vecindario obrero de la costa donde unos hombres rompieron una de las bombas y estaban llenando las botellas de plástico vacías que llevaba la gente.

La mayoría de las familias buscaban agua de forma ansiosa y algunas contaron que estaban racionando su suministro. El suministro municipal estaba paralizado porque el sistema de bombeo no tenía electricidad.

A lo largo del paseo marítimo de la turística ciudad, los grandes almacenes y las tiendas de comestibles quedaron arrasadas, primero por el huracán y luego por los residentes. Y si la ayuda del Gobierno, en forma de préstamos, no se materializa pronto, muchos negocios tendrán que cerrar.

El Financiero