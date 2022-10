Estas son las críticas de Elena Poniatowska a AMLO (13:30 h)

Oaxac de Juárez, 14 de octubre. La escritora Elena Poniatowska y quien ha manifestado su simpatía por el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó varios reproches al presidente durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey.

1. Reprocha militarización

Poniatowska no ocultó su sorpresa y se sumó a la lista de personas que han cuestionado a AMLO por incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena. Para la escritora, era un logro que el Ejército no participara en la vida política del país.

“Es una sorpresa porque no había existido esta militarización“, dijo la autora durante una conferencia con medios en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2022. Añadió: “No entiendo qué está haciendo tanto el Ejército, si lo que se consideraba un logro era que no participara en la vida política del país”.

2. Reprocha falta de apoyo a la cultura

La escritora también reprochó a AMLO y su esposa, la también escritora Beatriz Gutiérrez Müller su “poco interés” a la cultura.

“No ha hecho nada de lo que esperábamos por la cultura. No se ha ocupado de la cultura. Tanto él como su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, son historiadores, pero no se ha visto un empujón hacia la cultura, un interés. Es una pérdida, yo creo, y un error”, señaló la escritora.

Apuntó que los escritores deberían ser invitados a las escuelas con los estudiantes, a leerles textos, pero eso no se ha dado.

3. Distanciamiento y aceptar la crítica

Elena Poniatowska además dio a conocer que ya no se ha reunido o ha tenido algún tipo de acercamiento con AMLO: “No, ya no, para nada, nunca”, respondió.

Además, se pronunció porque acepte la crítica y deje de creerse el dueño de la verdad.

“Le pediría que hay que aceptar la crítica, hay que aceptar que otros tienen una buena razón. Sería saludable para él y para el país. Me duele esta especie de: ‘Yo soy el que sabe'”, declaró.

En ese sentido se pronunció por realizar un encuentro crítico: “Sería importantísimo que hiciera un estudio, un trabajo no en las mañaneras, donde diga: ‘bueno, quiero oír, ¿qué camino escogerían ustedes’, en vez de pelearse con la oposición, señalarla y darle una importancia que no tendría si no se la diera públicamente, sería importantísimo hacer un cónclave crítico de gente”, expresó.

4. Sheinbaum, la favorita

Finalmente apuntó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum “es la favorita de López Obrador”.

“Aparece muchísimo en los periódicos, abrazándola, felicitándola, diciéndole, -‘y yo creo que no, es una verdad’-, que ha sido muy buena jefa de Gobierno“, expresó.

