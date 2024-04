Estampas del México “Feliz, Feliz, Feliz”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de abril. –¿Por tu cabeza pasa la idea de bajarte de la campaña? Preguntamos al chiapaneco Willy Ochoa, candidato de la coalición opositora al Senado, quien ha sido objeto de dos ataques con armas largas en espacio de cinco semanas.

-Yo creo que pasa por la cabeza de todos. Llega un momento en que todas estas cosas te ponen a pensar. Pero es más la convicción, la responsabilidad, los valores lo que nos tienen acá —repondió.

El primer ataque ocurrió 23 de febrero pasado en el municipio de Villa de las Rosas. Hombres armados lo persiguieron durante 23 kilómetros con la intención de amedrentarlo.

El ataque de ayer ocurrió sobre la carretera Tuxtla-Arriaga. Un comando armado, a bordo de una Jeep color gris, interceptó a integrantes de su equipo de trabajo.

Los bajaron, los golpearon y los despojaron de una camioneta Ram cargada de propaganda cuando se dirigía a Suchiate.

Willy asegura que a 500 metros de donde ocurrió la agresión hay un destacamento de la Guardia Nacional. No hizo nada. “Imagínate el nivel de valemadrismo”, subrayó.

La familia de Ochoa está angustianda, tiene miedo. No había visto al candidato en mes y medio. Estuvo con ellos dos o tres días en Semana Santa. “Ya no querían que regresara para acá”, nos contó.

Hablamos con él en los momentos en que entraba a Suchiate, pegado a la frontera con Guatemala. Fue allí donde mataron al opositor David Rey Gonzalez, uno de los primeros candidatos a presidente municipal que asesinaron. Ya tenían al suplente, pero se bajó hace tres días.

La inseguridad ha llevado a cerca de 40 aspirantes del Frente Opositor a renunciar a sus candidaturas, calcula Ochoa, ex gobernador interino de Chiapas.

Willy, quien ha sido amenazado por el Cártel de Sinaloa, ya le avisó a la Guardia Nacional que jueves y viernes va a entrar a la sierra chiapaneca, donde casi nadie se atreve a hacer campaña.

***

Durante la charla, vía celular, el aspirante a senador nos dice que los protocolos de seguridad no se activan de manera inmediata.

En el caso de Chiapas, la mayoría de los candidatos a diputados federales ha pedido este protocolo. Solo se le ha dado a dos de trece de aspirantes de la oposición y cuando lo brindan lo hacen con “parches”, dice.

Agrega: “te pongo el ejemplo particular. No me han dado vehículo blindado por los temas de Chiapas y los ataques a mi persona. Tampoco tengo radio comunicación. A veces estás en zonas (calientes) sin tener comunicación. Ni cómo pedir apoyo si me sucede algo allí.”

Ya encarrerado cuenta que al candidato de La Frailesca, que se llama Chuchín Pérez, no le han otorgado el protocolo de seguridad, a pesar de lo que sucede en la Concordia, Villa Corzo. Lo pidió hace más de dos semanas.

La violencia en los días santos ha provocado en la entidad más de 30 muertos, calcula.

En muchos casos, donde ya van de salida, los gobernadores, como es el caso de Chiapas, buscan no meterse en los temas de seguridad. Dejan todo suelto.

Hoy vemos en Chiapas vehículos calcinados, carreteras que son una trampa, homicidios múltiples. Hasta la Iglesia Católica limitó sus actividades en Semana Santa para proteger a la feligresía chiapaneca. La disputa de los grupos criminales por la plaza tiene al estado hecho un polvorín.

“Chiapas está incendiado. Un columnista decía que es un mar de sangre. Lo suscribo”, sintetizó el candidato a senador, de origen priísta.

***

Apenas había colgado con Willi Ochoa me llegó la alerta del asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcadía de Celaya, Guanajuato.

Fue asesinada a balazos en un acto público en la comunidad de San Miguel Octopan. Era apenas su segundo día de campaña.

Horas antes de su muerte, Gaytán reveló en rueda de prensa que había solicitado protección. “El jurídico del partido en el estado ya lo está viendo con el INE”, dijo.

El México feliz, feliz feiz, se manifestó hace tres días en Michoacán. El sábado pasado fue asesinado el alcalde del municipio de Churumuco, Guillermo Torres Rojas, en una taquería de Morelia.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon frente a su hijo de 13 años, que resultó herido.

Días antes habia sido amenazado de muerte. A nadie le importó.

***

Los datos disponibles sobre la violencia poliítico electoral son elocuentes. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, cifraba en 21 los asesinados de candidastos hasta hace diez días.

CNN en Español, en un nota firmada por Belen Zapata, recogió, tres días antes, un informe de Integralia según el cual, en los primeros seis meses del proceso electoral se registró en promedio una agresión diaria en contra de personas vinculadas al ambito político.

De septiembre pasado a febrero de este año Integrañia contabilizó 182 incidentes de violencia política, asociados a 238 víctimas: 1.3 víctimas cada 24 horas.

¿Qué tal si no fuésemos un país feliz, feliz, feliz?

FIN

