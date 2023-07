Esta es la conmovedora reacción de un perro al saber que su dueña tiene cáncer (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de julio. TikTok se encuentra repleto de videos de perros en donde sus dueños muestran las cosas graciosas que hacen o el desorden ocasionado por alguna explosión de energía y son justo estas imágenes las que logran sacarle una sonrisa a los usuarios amantes de los lomitos, pero además de esto también existen otros videos que retratan algunas reacciones más tristes que demuestran lo empáticos e inteligentes que pueden llegar a ser los perros cuando los humanos que tanto aman se encuentran pasando por una situación complicada.

Este fue el caso de un video compartido por un usuario brasileño que ha dedicado su cuenta de TikTok a recopilar distintas historias que han hecho llorar a más de uno, pero hay un metraje en particular que despertó los sentimientos de las y los usuarios ya que se encuentra protagonizado por un perro que descubre que su dueña tiene cáncer y lejos de ignorarlo, parece comprender la situación llegando a demostrar su apoyo y cariño con un hermoso abrazo.

“La reacción de un cachorro al descubrir que su dueño tiene cáncer”, afirma el video.

Fotografía: TikTok/@dannnj3

Un perro abraza a su dueña al saber que tiene cáncer

El video dura a penas unos segundos, pero esos son suficientes para mover los sentimientos de cualquiera; en las imágenes (que son de un autor desconocido) se puede ver a un perro y su dueña sentados frente a frente, de un momento a otro, la muje se quita el gorro negro que tenía en la cabeza y el perro la mira desconcertado ya que ella está completamente calva debido a los tratamientos para erradicar el cáncer, por algunos segundos cruzan miradas y se puede ver la mirada de confusión del lomito quien rompe el contacto visual por unos instantes sólo para ver al vacío intentando descubrir que es lo que sucede.

Algunos segundos después, el perrito regresa la mirada a su dueña, quien le dedica algunas palabras y después de mirarla de nuevo se levanta y le coloca su cabeza en el hombro mientras que con una pata la jala para abrazarla. El lomito se aferra a su hombro mientras ella lo rodea con los brazos y le acaricia el costado, ninguno de los dos se suelta y así finaliza el video.

El perrito mueve su cabeza para acercarse más a su dueña.

Fotografía: TikTok/@dannnj3

Las reacciones de las y los usuarios no se hicieron esperar y seguramente muchos de ellos corrieron a abrazar a sus mascotas ya que en aquellos pocos segundos se pudo ver todo el amor y lealtad que puede sentir un perro hacia su dueño; algunos de los comentarios en aquel video han sido:

“Tenemos que aprender tanto de ellos” (@paolagarcia9642)

“El amor más incondicional que podemos tener en nuestra vida.” (@bambucito_)

“Una prueba de que el amor verdadero si existe” (@yolandacruz8962)

“Su carita decía: no puede ser y no a ti pero no te preocupes aquí estoy” (@elizabethcruma)

“tal cual ellos se dan cuenta de lo que pasa” (@cherrybomb_riverdale)

La expresiva cara del perrito dejó sorprendido a los cibernautas.

Fotografía: TikTok/@dannnj3

¿Los perros pueden detectar el cáncer en los humanos?

Algunas personas afirman que los perros tienen la capacidad de detectar algunas enfermedades y aunque no hay conclusiones exactas, algunas evidencias científicas afirman que algunos perros pueden detectar el cáncer y otras enfermedades mediante su olfato altamente desarrollado ya que se ha observado que algunos perros, especialmente aquellos entrenados específicamente para esta tarea, pueden identificar ciertos tipos de cáncer a través del olor que emanan las células cancerosas en el cuerpo humano.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque hay pruebas de que algunos perros pueden detectar el cáncer, esto no es una herramienta de diagnóstico confiable por sí sola debido a que la detección del cáncer, por parte de los perros, se considera una habilidad complementaria y prometedora, pero no debe reemplazar los métodos de diagnóstico médicos convencionales, como pruebas de laboratorio, biopsias, imágenes médicas, etc.

El Heraldo de México

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir