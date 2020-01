Espriú se sorprende al enterarse sobre la rifa del avión presidencial, no lo ve viable (15:45 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de enero. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, no pudo ocultar su sorpresa al enterarse que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contempla como una opción rifar el avión presidencial.

El funcionario declaró a la prensa que una rifa no sería un método viable para vender la aeronave; sin embargo, los reporteros le hicieron saber que la propuesta la había dado el presidente durante la conferencia matutina de este viernes.

“Yo creo que hay otras (opciones) más próximas, pero vamos a ver… no lo oí, pero no se me había ocurrido”, respondió el secretario.

¿CÓMO SERÍA LA RIFA DEL AVIÓN?

AMLO planteó que el sorteo lo organizaría la Lotería Nacional y se podrían emitir 6 millones de cachitos con un valor de 500 pesos cada uno.

Luego que su gobierno no logró vender el Boeing 787 Dreamliner en Estados Unidos con capacidad de 800 horas de vuelo anual, López Obrador dijo que se han propuesto cinco opciones para su venta.

Se propone que un solo comprador lo adquiera en mínimo 130 millones de dólares (de acuerdo al avalúo de la ONU); venta a una sociedad de 12 empresas (que pagaría 11 millones de dólares cada una); rentarlo por hora (administrado por la Fuerza Aérea Mexicana); en tanto que al gobierno de Estados Unidos le propusieron un intercambio de material médico.

De la renta, dijo que un avión similar tiene un costo de 70 mil dólares la hora; en tanto que la operación tiene un costo de 15 mil dólares los 60 minutos.

Sobre la rifa, López Obrador dijo que se obtendrían “3 mil millones de pesos, del avión que cuesta 130 millones de dólares, estamos hablando de 2 mil 500 millones de pesos, pero se le daría al que ganara el avión un servicio ya incluido de dos años o de un año”.

Ante las críticas de algunos legisladores que señalaban la tardanza en la venta del avión, dijo que “pues no son tamalitos de chipilín”.

El presidente se comprometió que en caso de que se rife el avión, lo entregaría al ganador.

López Obrador confirmó que dedicó el jueves a analizar el tema de la venta del avión presidencial. Incluso dijo que ayer comió con el empresario Carlos Slim para analizar varios temas, entre ellos, la venta del TP-01.

El primer mandatario dijo que se tendrían que definir algunas reglas en la rifa de la aeronave.

“Aun cuando alguien se saque el avión, pues sería muy lamentable que lo malbaratara porque por norma le tendríamos que poner que si lo vende cuando menos sea por el precio de avalúo, pero hablamos de un avión. Si lo renta que tenga una empresa que se lo administre”, explicó.