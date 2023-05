Esperan incinerar a ‘Benito’, perrito arrojado a un cazo con aceite hirviendo (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de mayo. Luego que muriera tras una larga agonía, Benito como decidieron llamar al lomito que fue arrojado a un cazo con manteca hirviendo en Tecámac, autoridades le practicaron la necropsia y los resultados permitirían fincarle una pena mayor a su agresor.

Jaqueline Vaca de la organización Peludos Desamparados, quienes presentaron una denuncia por el maltrato del perrito indicó que este lunes se le practicó la necropsia a Benito que tuvo varias horas de agonía.

“No lo sacaron muerto del cazo, estaba vivo, lógicamente gravemente herido, el perrito estuvo agonizando muchísimas horas. Es un pueblo, es domingo, no encuentran veterinario a la vez no tenía dueños, no hay los recursos necesarios para moverse y ver quién podría auxiliarlo, el perro agoniza, atrás de la carnicería, horas y horas lo dejan solito”, detalló.